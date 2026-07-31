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Покой Латвии теперь будут стеречь итальянцы и турки 2 177

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военная авиация

В пятницу итальянский контингент принял на себя выполнение миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с авиабазы Шяуляй в Литве, а поддержку миссии с авиабазы Эмари в Эстонии в дальнейшем будет обеспечивать Турция.

Как сообщило Министерство обороны Литвы, на состоявшейся в пятницу церемонии на авиабазе Шяуляй итальянский контингент принял руководство миссией по патрулированию воздушного пространства от французского и румынского контингентов.

Для итальянских ВВС это уже восьмое участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В состав завершившего миссию французского контингента входили около 110 военнослужащих, а румынского - около 100, включая пилотов, медицинский персонал, специалистов по связи и сотрудников подразделений обеспечения.

Французский контингент выполнял миссию на четырех истребителях "Rafale" при поддержке шести румынских истребителей "F-16 Fighting Falcon".

И французские, и румынские военные привлекались к перехвату и уничтожению беспилотников, нарушивших воздушное пространство стран Балтии: румынские силы действовали в Эстонии, а французские - в Латвии.

В свою очередь, поддержку миссии в Эстонии в пятницу принял турецкий контингент, сменивший португальских военнослужащих. Турецкие ВВС будут выполнять эту миссию с авиабазы Эмари впервые.

В течение следующих четырех месяцев турецкий контингент будет выполнять задачи по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с авиабазы Эмари на пяти истребителях "F-16".

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии вступили в альянс. С 2004 года миссия выполняется с авиабазы Шяуляй в Литве, а с 2014 года ее дополнительно поддерживает авиабаза Эмари в Эстонии.

На саммите НАТО в Анкаре было принято решение, что с 1 августа миссия получает статус усиленной миссии по патрулированию воздушного пространства, или миссии противовоздушной обороны.

Прежняя миссия по патрулированию воздушного пространства предусматривала наблюдение за воздушной обстановкой и реагирование на возможные нарушения. Переход к миссии по противовоздушной обороне расширяет ее полномочия и возможности: при необходимости воздушные угрозы могут быть нейтрализованы с использованием всей системы противовоздушной обороны НАТО.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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