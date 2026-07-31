Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наше общество больно - музыкант 1 1004

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
tv24
Изображение к статье: Музыкант Арнис Вейсбардис

Музыкант Арнис Вейсбардис в программе TV24 «Preses klubs» выразил мнение, что недавнее трагическое событие высветило более широкие проблемы в обществе, а также в работе учреждений.

Вейсбардис указал, что произошедшее заставляет задуматься об общем здоровье общества и о том, как работают системы отбора и проверки людей. По его мнению, в процессе набора сотрудников полиции необходимо уделять больше внимания психологической оценке, чтобы лучше понимать мышление людей и их реакцию в различных ситуациях.

В то же время он подчеркнул, что о деталях конкретного происшествия пока нет полной информации, поэтому не следует делать поспешных выводов.

Вейсбардис также поделился своим опытом за годы работы музыкантом, отметив, что на различных мероприятиях и сельских танцевальных вечерах конфликты и взаимная разобщённость людей наблюдались и раньше.

Он призвал не обращать внимание только на тот факт, что в происшествии замешан полицейский, а смотреть на ситуацию шире. Вейсбардис выразил соболезнования близким погибшего, особо подчеркнув его вклад в дизайнерскую и художественную среду Лиепаи, а также работу с учениками.

В заключение музыкант вновь подчеркнул, что трагедия, по его мнению, указывает на более глубокие проблемы в обществе и системах, которым необходимо уделять больше внимания.

×
Читайте нас также:
#трагедия #общество #конфликты #Лиепая
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Термометр и зонт от солнца
Изображение к статье: солдаты в строю
Изображение к статье: Эксперимент с мороженым
Изображение к статье: Куриные яйца в магазине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дети купаются
Наша Латвия
Изображение к статье: Аманда Каролкевич с детьми
ЧП и криминал
Изображение к статье: Беженцы атакуют Сеуту
В мире
Изображение к статье: Джаред Лето
Люблю!
Изображение к статье: Дорога
Наша Латвия
Изображение к статье: Три цветка, которые не рекомендуют сажать опытные садоводы
Дом и сад
Изображение к статье: Дети купаются
Наша Латвия
Изображение к статье: Аманда Каролкевич с детьми
ЧП и криминал
Изображение к статье: Беженцы атакуют Сеуту
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео