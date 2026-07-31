Музыкант Арнис Вейсбардис в программе TV24 «Preses klubs» выразил мнение, что недавнее трагическое событие высветило более широкие проблемы в обществе, а также в работе учреждений.

Вейсбардис указал, что произошедшее заставляет задуматься об общем здоровье общества и о том, как работают системы отбора и проверки людей. По его мнению, в процессе набора сотрудников полиции необходимо уделять больше внимания психологической оценке, чтобы лучше понимать мышление людей и их реакцию в различных ситуациях.

В то же время он подчеркнул, что о деталях конкретного происшествия пока нет полной информации, поэтому не следует делать поспешных выводов.

Вейсбардис также поделился своим опытом за годы работы музыкантом, отметив, что на различных мероприятиях и сельских танцевальных вечерах конфликты и взаимная разобщённость людей наблюдались и раньше.

Он призвал не обращать внимание только на тот факт, что в происшествии замешан полицейский, а смотреть на ситуацию шире. Вейсбардис выразил соболезнования близким погибшего, особо подчеркнув его вклад в дизайнерскую и художественную среду Лиепаи, а также работу с учениками.

В заключение музыкант вновь подчеркнул, что трагедия, по его мнению, указывает на более глубокие проблемы в обществе и системах, которым необходимо уделять больше внимания.