Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу в Рижском замке встретился с министром иностранных дел Байбой Браже, чтобы обсудить предстоящее в ноябре председательство Латвии в Совете Безопасности ООН, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Латвия станет страной-председателем Совета Безопасности ООН в ноябре 2026 года.

Председательство продлится один месяц, и в это время Латвия будет руководить работой и заседаниями совета, также у каждого председательства есть возможность внести одну или несколько тем, которые оно хочет особо выделить.

Страны Совета Безопасности ООН принимают председательство в алфавитном порядке. Председательство Латвии станет заключительным в цикле председательств четырех европейских стран после Дании, Франции и Греции.