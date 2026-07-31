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После Дании, Франции и Греции пришла очередь Латвии. Что делать-то? 5 1907

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу в Рижском замке встретился с министром иностранных дел Байбой Браже, чтобы обсудить предстоящее в ноябре председательство Латвии в Совете Безопасности ООН, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Латвия станет страной-председателем Совета Безопасности ООН в ноябре 2026 года.

Председательство продлится один месяц, и в это время Латвия будет руководить работой и заседаниями совета, также у каждого председательства есть возможность внести одну или несколько тем, которые оно хочет особо выделить.

Страны Совета Безопасности ООН принимают председательство в алфавитном порядке. Председательство Латвии станет заключительным в цикле председательств четырех европейских стран после Дании, Франции и Греции.

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#ООН #Латвия #внешняя политика #Байба Браже #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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