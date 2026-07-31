С 1 сентября в Балвской больнице больше нельзя будет получить помощь при родах, а также будет сокращено число педиатров, рассказала член правления ООО "Объединение больниц Балви и Гулбене" Алида Ване.

Она сообщила, что изменения связаны с подготовленной Министерством здравоохранения и поддержанной правительством реформой.

Учитывая, что со следующего года Балвской больнице больше не будет оплачиваться круглосуточный гинеколог, уже сейчас лечебному учреждению стало трудно удержать специалистов в этой области, которых и до сих пор было нелегко мотивировать работать в приграничье.

Похожая ситуация и в области педиатрии. До сих пор больница обеспечивала двух педиатров - в приемном покое и в детском отделении. С сентября дежурный педиатр будет работать в обоих отделениях, поэтому у стационарных пациентов больше не будет одного лечащего врача, как сейчас, когда в детском отделении есть отдельный специалист.

Ване оценила ситуацию как трагическую, поскольку регион, включая Алуксне, Гулбене и Балви, остается без помощи при родах, так как ближайшее родильное отделение находится в Резекненской больнице (примерно в 80 км).

"Чем пустыннее становится приграничье, тем легче в него войти", - сказала представитель руководства больницы.

У больницы также нет полной ясности о работе со следующего года. Ване сказала, что все время идут дискуссии, и Минздрав, что вроде бы ничего не сокращает, но в то же время сообщается о прекращении государственной оплаты конкретных специалистов.