В пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +32 градусов, однако с запада к стране приближается холодный атмосферный фронт, который может принести сильные грозы, предупреждают синоптики.

Во многих районах западной и центральной Латвии, в том числе в Риге, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень предупреждения из-за жары до +30…+32 градусов.

В отдельных районах восточной части страны и в некоторых местах Курземе температура не превысит +27 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который в Курземе сменится на западный.

Небо будет переменно облачным. Начиная с западных районов, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах они могут сопровождаться ливнями, градом и шквалистым ветром.

Наибольшая вероятность сильных гроз ожидается:

во второй половине дня и вечером — на востоке Курземе, в Земгале и Видземе; поздно вечером и ночью — в Латгале и восточной части Видземе.

В Риге воздух прогреется до +31 градуса. Будет дуть умеренный южный ветер, небо останется переменно облачным. К вечеру вероятность грозы возрастет, а ветер сменит направление на северо-западное.

С запада к Латвии подходит ложбина низкого давления и холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1014 гектопаскалей в Курземе до 1020 гектопаскалей в Латгале.

Рекорд жары для последних дней июля в Латвии был установлен в 2002 году, когда в Риге воздух прогрелся до +34,1 градуса.