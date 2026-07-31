Лето — пора пикников, ягод и... жужжащих полосатых теней, от которых невольно хочется отмахнуться. Но именно резкие движения порой и становятся причиной укуса.

О том, чего на самом деле стоит бояться в лесу и на даче, а какие истории — просто городские легенды, рассказал энтомолог Алексей Гайвас.

Не нападет просто так

Многие слышали жуткие байки: мол, шершень врезается в лошадь — и та падает замертво. Такие рассказы передаются из уст в уста, иногда даже от дедушки к внуку. Но, как уверяет специалист, в этой истории правды почти нет.

«Когда говорят, что шершень врезался в лошадь и она упала замертво — это на самом деле неправда. Дело в том, что жалящие насекомые вообще не нападают просто так. Их жало — это средство защиты, а не нападения. И, что важно, на лету ни одно жалящее насекомое никого ужалить не может: чтобы ужалить, оно должно подгнуть брюшко и ударить „из‑под себя“. Ни одна оса так сделать не сможет», — объясняет Алексей Гайвас.

У ос и шершней жало гладкое, как тонкая иголочка, поэтому оса может жалить много раз подряд. Каждый укус вводит новую порцию яда, пусть и в постепенно снижающейся концентрации. Шершень — это, по сути, крупная оса (иногда её называют лесной осой), и количество яда у него больше.

«Содержание яда у шершня — в разы больше, чем у обычной осы. Отсюда и большая опасность. При этом ходят байки, будто два укуса шершня могут быть смертельными, но я сильно сомневаюсь, что кто‑то реально проводил такие опыты. Реальная угроза — это аллергическая реакция. Именно она может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до летального исхода», — подчёркивает Алексей Гайвас.

Ещё один важный момент: если вас уже ужалили один или два раза, не стоит задерживаться рядом с гнездом. Насекомые как бы «помечают» жертву, и следующие укусы будут стремиться попасть примерно в ту же область. Чтобы избежать нападения целого роя, стоит немедленно уйти оттуда, где вас укусили и не испытывать судьбу.

Особую осторожность стоит проявлять весной и летом в местах, где могут быть гнёзда. Например, в лесу, собирая ягоды или грибы, можно случайно наткнуться на земляные норки — там нередко селятся осы.

«Я всегда говорю студентам: если в лесу слышите жужжание и видите дырочку в земле, ни в коем случае не надо туда совать пальцы. Это может стоить вам нескольких болезненных укусов», — предупреждает энтомолог.

Укус пчелы — на пользу

У пчелы жало зазубрено, словно маленький серп. Когда она жалит, жало застревает в коже вместе с мешочком яда — и пчела погибает, теряя часть брюшка. Обычная реакция человека — размахнуться и прихлопнуть обидчицу, но это только усугубляет ситуацию.

«Жало уже сделало дырочку. Если действовать спокойно, можно аккуратно достать жало пинцетом — будет просто болеть место прокола. Но если начать бить по этому месту, вы раздавите мешочек, и весь яд моментально попадёт в ранку. Принцип простой, но именно его чаще всего и нарушают», — отмечает энтомолог.

Кстати, пчелиный яд в определённых условиях даже используют в медицине — например, для разжижения крови. Но это допустимо только при отсутствии аллергии и строго по назначению врача.

«Пчелиный яд разжижает кровь — это актуально, учитывая, как часто у людей бывают тромбозы. Но предварительно обязательно нужно убедиться, что у вас нет аллергии. Я лично видел случаи, когда от одного укуса верхняя губа раздувалась выше носа — это уже анафилактический шок. В таких ситуациях на счету каждая секунда», — рассказывает эксперт.

Что делать, если укусила оса?

Что делать, если укус всё‑таки случился? Главное правило для всех, даже если вы уверены, что не аллергик, — держать под рукой противоаллергическое средство. На даче, в походе, в машине — оно должно быть всегда.

«Независимо от того, знаете вы о своей аллергии или нет, всегда должно быть под рукой какое‑нибудь противоаллергенное средство. В старину при укусах пчёл давали воду с мёдом — якобы это стабилизировало состояние. Но сегодня лучше не полагаться на народные методы: при сильной реакции нужно сразу принимать современные препараты и вызывать скорую», — советует Алексей Гайвас.

Так что главный секрет безопасности прост: не делайте резких движений, не пытайтесь убить насекомое на себе и не тревожьте гнёзда. А если знаете о своей склонности к аллергии — никогда не выходите из дома без лекарства.