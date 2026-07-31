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Синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни и на весь август 0 1036

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
LETA
Изображение к статье: Поле пшеницы

В ближайшие дни, а также в целом в августе, в Латвии ожидается преимущественно умеренно тёплая погода. По прогнозам синоптиков, дождливые дни будут чередоваться с более солнечными и жаркими.

В субботу и в ночь на воскресенье будет дуть слабый ветер, во многих районах возможны дожди, преимущественно кратковременные. Местами пройдут грозовые ливни. В воскресенье и понедельник ожидается в основном сухая и солнечная погода, при слабом или умеренном западном ветре. В ближайшие три дня температура воздуха составит от +19 до +25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, во вторник будет солнечно, воздух прогреется до +26 градусов. В среду на юге страны температура может подняться до +29 градусов, однако во многих районах возможны дожди и грозы.

Во второй половине следующей недели станет немного прохладнее, временами ожидаются осадки.

Ночью температура воздуха в основном будет держаться выше +10 градусов. Лишь в начале новой недели местами она может опуститься на один-два градуса ниже этой отметки.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в августе как температура воздуха, так и количество осадков в Латвии будут близки к многолетним средним значениям.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #август #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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