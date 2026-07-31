На большинстве латвийских пляжей температура воды составляет 17-22 градуса, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и самоуправлений.

В портах в пятницу утром температура воды колеблется от неполных 17 градусов в Вентспилсе до неполных 20 градусов в Салацгриве, Скулте и Даугавгриве.

Согласно данным самоуправлений, температура воды в четверг составляла 17 градусов на пляже в Вентспилсе, 18 градусов на пляже в Лиепае и 19 градусов на пляже в Саулкрасты. На морских пляжах Риги температура воды колебалась у отметки 18 градусов, а в Юрмале достигала 19 градусов.

Из-за южного ветра вода на побережье Латвии в пятницу может стать прохладнее.

В крупнейших реках Латвии - Айвиексте, Даугаве, Лиелупе и Венте - температура воды в пятницу утром составляет 19-22 градуса, в Гауе - от 18 градусов в верховьях до 21 градуса в Царникаве. В некоторых малых реках температура не превышает 17 градусов.

В крупнейших озерах и водохранилищах вода прогрелась до 19-22 градусов.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реках продолжит понижаться и колебаться, но местами осадки могут вызвать его подъем.

Количество озона в стратосфере немного уменьшилось. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от среднего до высокого, поэтому с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.