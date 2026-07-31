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В Латвии скакнет цена на электроэнергию 0 817

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорогая электроэнергия

В субботу в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool средняя цена на электроэнергию вырастет на 114% по сравнению с пятницей и составит 32,16 евро за мегаватт-час. В пятницу средняя цена за день составляла 15,01 евро.

Ценовой пик в субботу придется на необычно позднее время: с 23:00 до 23:15 стоимость электроэнергии достигнет 126,09 евро за мегаватт-час. Самой дешевой электроэнергия будет около 15:00, когда ее цена составит всего 6,97 евро за мегаватт-час.

А теперь о Латвии

В соседних странах цены в субботу будут сильно различаться. Если в Финляндии средняя цена составит 21,41 евро, то в Латвии и Литве за электроэнергию придется платить на 73,6% больше, чем в Эстонии – 55,83 евро за мегаватт-час.

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#Литва #Финляндия #Латвия #электроэнергия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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