В субботу в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool средняя цена на электроэнергию вырастет на 114% по сравнению с пятницей и составит 32,16 евро за мегаватт-час. В пятницу средняя цена за день составляла 15,01 евро.

Ценовой пик в субботу придется на необычно позднее время: с 23:00 до 23:15 стоимость электроэнергии достигнет 126,09 евро за мегаватт-час. Самой дешевой электроэнергия будет около 15:00, когда ее цена составит всего 6,97 евро за мегаватт-час.

А теперь о Латвии

В соседних странах цены в субботу будут сильно различаться. Если в Финляндии средняя цена составит 21,41 евро, то в Латвии и Литве за электроэнергию придется платить на 73,6% больше, чем в Эстонии – 55,83 евро за мегаватт-час.