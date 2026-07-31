Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к трем интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Такое решение было принято на основании информации, предоставленной Службой государственной безопасности (VDD).

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) ограничил доступ еще к трем интернет-порталам, распространяющим российскую пропаганду. Соответствующее решение опубликовано в официальном издании.

Под блокировку попали сайты rtdoc.tv, providosiki.com и 4k-video.ru.

Как сообщили в NEPLP, Служба государственной безопасности (VDD) установила, что на этих ресурсах систематически распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины.

По данным спецслужбы, материалы этих сайтов оправдывают российскую военную агрессию, легитимизируют принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, формируют информационную и общественную поддержку российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях, создают их положительный образ, а также распространяют информацию, дискредитирующую Латвию и способствующую формированию позитивного отношения к России.

В NEPLP и VDD считают, что подобный контент способен негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, систему ценностей, чувство принадлежности жителей страны к единому информационному пространству, а также ослабить общественную солидарность и поддержку Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В совете напомнили, что ранее уже неоднократно принимались аналогичные решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду.