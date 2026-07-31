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В Латвии заблокировали доступ еще к трем российским сайтам 3 928

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Блокировка сайтов

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к трем интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду. Такое решение было принято на основании информации, предоставленной Службой государственной безопасности (VDD).

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) ограничил доступ еще к трем интернет-порталам, распространяющим российскую пропаганду. Соответствующее решение опубликовано в официальном издании.

Под блокировку попали сайты rtdoc.tv, providosiki.com и 4k-video.ru.

Как сообщили в NEPLP, Служба государственной безопасности (VDD) установила, что на этих ресурсах систематически распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины.

По данным спецслужбы, материалы этих сайтов оправдывают российскую военную агрессию, легитимизируют принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, формируют информационную и общественную поддержку российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях, создают их положительный образ, а также распространяют информацию, дискредитирующую Латвию и способствующую формированию позитивного отношения к России.

В NEPLP и VDD считают, что подобный контент способен негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, систему ценностей, чувство принадлежности жителей страны к единому информационному пространству, а также ослабить общественную солидарность и поддержку Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В совете напомнили, что ранее уже неоднократно принимались аналогичные решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду.

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#пропаганда #Латвия #безопасность #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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