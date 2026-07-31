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В латвийском городе зафиксирована рекордная жара. Сколько по Цельсию? 0 316

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жара наступает

В пятницу к 15 часам температура воздуха на Елгавской станции наблюдений, которая находится в Стальгене, достигла +31,8 градуса, побив рекорд жары для последнего дня июля.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Добеле температура воздуха также поднялась до +31,8 градуса, повторив рекорд 31 июля для этой станции наблюдений.

Самая высокая температура воздуха в три часа дня была +32,0 градуса в Бауске, где рекорд не был побит, поскольку в 2018 году в этот день в Бауске был зной в +33,3 градуса.

В столице воздух прогрелся до +30 градусов, в Рижском аэропорту - до +31 градуса.

Рекорд жары для последнего дня июля в Латвии составляет +34,1 градуса, зафиксированные в 2002 году в Риге.

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#климат #Елгава #погода #Латвия #жара #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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