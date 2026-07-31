В официальной зоне отдыха на озере Салдус выявлено повышенное содержание бактерий E. coli. В связи с этим Инспекция здравоохранения Латвии рекомендует временно не купаться в водоеме, особенно детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Как сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения (VI), в воде официального пляжа Салдусского озера зафиксирована повышенная концентрация кишечной палочки (E. coli).

Специалисты подчеркивают, что рекомендация прежде всего касается наиболее уязвимых групп населения — маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, иммунная система которых ослаблена.

Результаты повторной проверки ожидаются в начале недели

Повторные пробы воды были взяты в четверг, 30 июля. Результаты лабораторных исследований станут известны в начале следующей недели.

Плановый мониторинг качества воды проводился 27 и 28 июля во всех 61 официальной зоне для купания в Латвии. Во всех остальных 60 местах качество воды соответствует установленным требованиям, и купание там разрешено.

Причиной могли стать сильные дожди

Перед отбором проб в районе Салдуса несколько дней подряд шли дожди.

В Инспекции здравоохранения поясняют, что интенсивные или продолжительные осадки могут вызывать поверхностный сток, из-за которого в водоемы попадают фекальные загрязнения. Это способно временно повысить уровень микробиологического загрязнения воды.

В лаборатории специалисты определяют концентрацию кишечной палочки (E. coli) и кишечных энтерококков. Эти показатели свидетельствуют о возможном фекальном загрязнении и могут указывать на присутствие в воде болезнетворных бактерий и вирусов.

Проверки проводят каждый месяц

В течение купального сезона качество воды на официальных пляжах Латвии проверяется лабораторно и визуально один раз в месяц.

Последний в этом сезоне государственный мониторинг запланирован на 24–25 августа. Официальный купальный сезон в Латвии продолжается с 15 мая по 15 сентября.

Пока специалисты ожидают результаты повторного анализа, жителям и гостям Салдуса рекомендуют воздержаться от купания в озере, особенно если речь идет о детях, пожилых людях или людях с ослабленным здоровьем. В остальных официальных местах для купания качество воды соответствует санитарным нормам.