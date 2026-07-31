На территории площадью восемь гектаров будет построен один из самых масштабных жилых районов Риги Nordale.

В первый этап развития жилого квартала инвестируется около 38 миллионов евро, а именно в строительство 159 современных домов и коммерческих помещений.

Цель центра Nordale Pagalms, расположенного рядом с Рижской киностудией и Бикерниекским лесом, — начать формирование жизни и идентичности нового района еще до завершения строительства первых домов.

Любопытно, что концепция Nordale Pagalms вдохновлена городской средой Копенгагена и его оживленными pop-up двориками, которые способствуют спонтанным встречам и более размеренному темпу жизни на природе.

«При создании нового района недостаточно просто построить качественные дома и инфраструктуру. Хотя первые дома в Nordale еще находятся на стадии строительства, для нас важно уже сегодня начать формировать атмосферу, самобытность и сообщество нового района. Nordale Pagalms станет общедоступным местом встреч для культурных событий, общения и новых идей. Мы хотим, чтобы люди приходили сюда не только для того, чтобы ознакомиться с будущим проектом, но и чтобы просто проводить время вместе, отдыхать и наслаждаться мероприятиями», — сказал руководитель группы Invego Кристьян-Тор Вяхи.

В группу Invego входит я свыше 60 компаний в Эстонии, Латвии и Португалии.