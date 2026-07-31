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В Риге неожиданно закрыли популярное место для купания 0 973

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина и река Даугава

ChatGPT

Власти Риги ввели запрет на купание в одном из популярных мест отдыха в Кенгарагсе. Причиной стало ухудшение качества воды, выявленное в ходе регулярного мониторинга.

В Кенгарагсе запрещено купаться в Даугаве напротив дома по адресу ул. Латгалес, 320. Об этом сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Как пояснили в самоуправлении, Департамент жилья и окружающей среды регулярно контролирует качество воды в 20 популярных, но официально не утвержденных местах для купания в столице.

По результатам последних анализов в 17 местах микробиологические показатели воды соответствуют норме. Еще в трех точках качество воды ухудшилось.

Кроме участка Даугавы напротив ул. Латгалес, 320, где купание полностью запрещено, жителям не рекомендуется купаться в Булльупе у ул. Бирзес, а также в Даугаве напротив ул. Латгалес, 324D.

В то же время результаты анализов, проведенных Научным институтом продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, показали, что вода во всех девяти официальных пляжах Риги соответствует санитарным требованиям.

Купание разрешено на пляжах Вакарбуллю, Даугавгрива, Вецаки, Бабелитис, Луцавсала, залив Луцавсалы, Румбула, Кипсала, а также в карьере Болдерая.

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#здравоохранение #туризм #экология #безопасность #запрет #вода
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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