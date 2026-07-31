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Водителей предупредили о заторах и увеличении времени в пути в эти выходные - самые проблемные участки дорог Латвии 0 196

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорога

LVC.

Водителям, которые в предстоящие выходные собираются ехать в сторону Лиепаи, следует учитывать более интенсивное движение и дополнительное время в пути. Помимо увеличившегося потока автомобилей, на Лиепайском шоссе продолжаются дорожные работы, из-за которых возможны серьезные задержки.

В связи с проведением фестиваля Summer Sound автомобилистам, планирующим поездку в сторону Лиепаи в выходные дни, рекомендуется заранее рассчитывать маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.

На Лиепайском шоссе (A9) ремонтные работы ведутся сразу на двух участках.

На отрезке от Бривкални до Кливе действует ограничение скорости до 70 км/ч. Проезд этого участка занимает около 15 минут.

На участке от Блидене до братского кладбища Пурвакрогс работают два временных светофора. Скорость ограничена до 50–70 км/ч, а время проезда составляет примерно 30 минут.

Актуальная информация обо всех действующих ограничениях движения опубликована на интерактивной карте предприятия Latvijas Valsts ceļi.

Самые большие ограничения на государственных магистралях

На Даугавпилсском шоссе (A6):

  • от Госпори до Ницгале работают два временных светофора, действуют ограничения скорости 30, 50 и 70 км/ч, ориентировочное время проезда — 40 минут;

  • от Калнишки до Любасте установлен один временный светофор, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, время проезда — около 25 минут;

  • на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и участке до Свенте работают три временных светофора, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда составляет около 30 минут.

Ограничения на региональных дорогах

На автодороге Гулбене—Балви—Виляка—граница России (Виентули) (P35) на участке от Литене до Балви установлены пять временных светофоров. Скорость ограничена до 50 км/ч, ориентировочное время проезда — 45 минут.

На автодороге Тинужи—Кокнесе (P80):

  • от карьера Кранциемс до парка аварийной службы работает один временный светофор, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Проезд участка займет около 45 минут;

  • от перекрестка Крапе до Кокнесе действует один участок со светофорным регулированием, ориентировочное время проезда — 25 минут.

На автодороге Бауска—Айзкраукле (P87) на участке от Озолайне до Барбеле работают три временных светофора. Ограничение скорости составляет от 30 до 60 км/ч. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного транспорта, а проезд занимает около 30 минут.

На автодороге Илмая—Приекуле—граница Литвы (Плудони) (P114) на участке от Приекуле до литовской границы работают пять светофорных участков. Скорость ограничена до 50 км/ч, ориентировочное время проезда — около 40 минут.

На автодороге Валдгале—Роя на участке от Валдемарпилса до границы с Руде установлены пять временных светофоров. Здесь действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, а время проезда может достигать примерно одного часа.

В предстоящие выходные автомобилистам стоит учитывать не только повышенную интенсивность движения из-за фестиваля Summer Sound, но и многочисленные дорожные работы на государственных и региональных трассах. Чтобы избежать длительных задержек, водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и выезжать с запасом времени.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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