Система обучения латышскому языку реагирует на кризисные ситуации, а не на долгосрочные миграционные тенденции, создавая риски неравных возможностей для интеграции различных групп новоприбывших, пришел к выводу центр общественной политики "Providus".

"Providus" оценивает организацию языковых курсов как фрагментированную: действуют три параллельные системы, отсутствует единый учет данных, поэтому невозможно полноценно оценить влияние курсов на интеграцию. Сделан вывод, что нынешняя модель финансирования в основном основана на проектном подходе, что создает неопределенность в отношении доступности услуги в долгосрочной перспективе.

В 2024 году на языковые курсы было направлено в общей сложности 9,59 млн евро, в то время как в 2025 году финансирование сократилось, при этом большая часть средств по-прежнему направляется на изучение языка украинскими беженцами. На эту цель за два года было выделено в общей сложности 6,76 млн евро. Клиентам Государственного агентства занятости (ГАЗ) на изучение языка за два года было направлено 1,44 млн евро, а на программы Министерства культуры - почти 1,49 млн евро. Из общего объема государственного финансирования 355 790 евро обеспечили самоуправления.

За два года курсы латышского языка окончили 11 469 человек. Из них 7671 были жителями Украины, 2392 - клиентами ГАЗ, 1350 - участниками программ Министерства культуры и 56 - реэмигрантами. В 2025 году на проверку знаний государственного языка зарегистрировались 6907 человек, из которых примерно треть подали заявки индивидуально. Больше всего желающих зарегистрировалось на уровни владения языком A2, C1 и C2.

В 2024 и 2025 годах проверку на знание языка успешно прошли около 50-60% сдававших. Лучшие результаты были достигнуты на уровнях A1-B1, где экзамен сдали около 55-60% участников. В свою очередь, самые низкие результаты зафиксированы на уровнях C1 и C2. Например, на уровне C1 экзамен успешно сдали 29-38% сдававших, а на уровне C2 показатели были еще ниже.

Чтобы один человек дошел до проверки на знание государственного языка, в среднем требуется 2903 евро государственного финансирования. Если предположить, что примерно две трети подавших заявки индивидуально изучали язык за свой счет, общий рынок языкового обучения в Латвии оценивается примерно в 14,5 млн евро, из которых около 4,5 млн евро составляет государственное финансирование.

Эксперты призывают создать единую систему мониторинга качества и результатов, улучшить обмен данными между вовлеченными учреждениями и шире использовать уже существующие государственные системы данных.

Также рекомендовано принять четкое решение о модели финансирования языковых курсов государством, усилить участие самоуправлений и оценивать результаты изучения языка в связи с другими показателями интеграции, включая участие на рынке труда.