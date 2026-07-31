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Взрослым доступна господдержка в размере 500 евро на обучение цифровым навыкам 0 209

Наша Латвия
Дата публикации: 31.07.2026
grani.lv
Изображение к статье: Женщины у компьютера
ФОТО: Unsplash.com

На государственной платформе управления навыками Stars совершеннолетние жители Латвии могут получить поддержку в размере 500 евро для освоения цифровых навыков, сообщили в Госагентстве развития образования (VIAA).

Поддержка доступна лишь тем, кто ранее не получал государственное финансирование в рамках проекта «Цифровые навыки для специалистов».

Подать заявку на обучение могут совершеннолетние жители независимо от своего трудового статуса. Для этого необходимо создать индивидуальный учебный аккаунт на платформе Stars.

В настоящее время предлагаются 15 учебных курсов и пять учебных модулей. В рамках программ можно изучать программирование, кибербезопасность, решения на основе искусственного интеллекта, цифровой маркетинг, электронную коммерцию и управление проектами.

Обучение будет проходить дистанционно с августа по октябрь. Продолжительность программ составит от 50 до 160 часов.

После одобрения заявки на индивидуальный учебный аккаунт участника будет зачислено 500 евро, которые можно использовать для оплаты выбранной программы.

Более подробная информация о подаче заявки и доступных учебных программах опубликована на сайте stars.gov.lv.

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#образование #Латвия #искусственный интеллект #дистанционное обучение #кибербезопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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