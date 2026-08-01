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Более 70 тысяч обращений за год: Детская больница сообщила о росте нагрузки на неотложную помощь 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Детская клиническая университетская больница
ФОТО: LETA

В 2025 году отделение неотложной помощи Детской клинической университетской больницы приняло более 70 тысяч пациентов — на 6% больше, чем годом ранее. При этом все больше родителей привозят детей в больницу самостоятельно, без участия службы скорой помощи.

В прошлом году отделение неотложной помощи Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) оказало помощь 70 366 пациентам. Это на 6% больше, чем в 2024 году, когда в отделение обратились 66 308 детей.

В целом количество пациентов больницы выросло на 1%. Чаще всего за медицинской помощью обращались жители Риги и ближайших к столице районов. Значительное число пациентов также приехало из Огрского края, Елгавы и Даугавпилса.

Одной из наиболее заметных тенденций стал рост числа семей, которые самостоятельно привозят детей в отделение неотложной помощи. Если количество пациентов, доставленных бригадами скорой помощи, сократилось на 2%, то число самостоятельных обращений увеличилось сразу на 16%. Сейчас почти каждый второй пациент центра — 49% — поступает без участия службы неотложной медицинской помощи.

Это может свидетельствовать как о высокой доступности Детской больницы, так и о том, что родители все чаще предпочитают самостоятельно обращаться за экстренной консультацией, не дожидаясь приезда медиков.

При этом количество пациентов, проходивших лечение в стационаре, немного снизилось — с 15 273 до 15 006 человек. На 9% уменьшилось и число пациентов дневного стационара. В то же время объем амбулаторной помощи практически не изменился и составил почти 380 тысяч услуг за год.

За 2025 год врачи больницы выполнили 8223 операции — на 4% меньше, чем годом ранее. Одновременно сократилась доля перенесенных плановых операций, что говорит о небольшом улучшении доступности хирургической помощи.

Несмотря на это, по ряду специальностей очереди остаются очень длинными. Так, ожидание приема к офтальмологу и генетику превышает один год. В то же время сократились очереди к аудиологопедам и физиотерапевтам.

Одновременно больница продолжила внедрение новых методов лечения. В прошлом году здесь начали применять малоинвазивные операции для пациентов с тяжелыми врожденными нарушениями сердечного ритма, а также впервые в Латвии выполнили стереотаксическую электроэнцефалографию и радиочастотную абляцию с использованием глубинных электродов у пациента с эпилепсией.

Еще одним значимым достижением стало проведение совместно со специалистами Каролинской университетской больницы в Швеции сложной процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот опыт стал основой для формирования в Латвии собственной команды специалистов по применению ЭКМО.

Финансовый год Детская больница завершила с убытком в размере около 224 тысяч евро. В учреждении отмечают, что государственное финансирование по-прежнему не покрывает реальные расходы на оказание медицинской помощи. Это влияет на возможности повышать оплату труда персонала, внедрять новые медицинские технологии и развивать инфраструктуру. При этом в прошлом году больница продолжала принимать пациентов сверх предусмотренных государством квот.

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#медицина #хирургия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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