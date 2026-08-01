В прошлом году в Латвии были списаны 390 государственных кредитов на обучение и студенческих кредитов. Одновременно государство продолжило взыскивать задолженность с заемщиков — на конец года открытыми оставались 186 дел.

В 2025 году Государственное агентство развития образования (ГАРО) списало 390 государственных кредитов на обучение и студенческих кредитов. Основаниями для этого стали случаи, предусмотренные законодательством, — работа в государственном секторе, рождение ребенка, инвалидность, смерть заемщика и завершение процедуры неплатежеспособности.

В то же время взыскание задолженности по невыплаченным кредитам продолжалось. На конец года в работе находились 186 исполнительных производств.

За отчетный период судебным исполнителям передали 31 новое дело о взыскании задолженности, а также были инициированы три новых судебных процесса против должников. При этом по 24 кредитным делам обязательства были прекращены, а взысканные средства поступили в государственный бюджет.

Наиболее распространенной причиной списания кредитов стала работа в государственных и муниципальных учреждениях. По этому основанию были списаны 234 кредита. Общая сумма списанных кредитов на обучение составила 81 004 евро, а студенческих кредитов — 14 913 евро.

Еще 136 студенческих кредитов были частично или полностью списаны после рождения ребенка. Общая сумма такой поддержки превысила 105 тысяч евро.

Кроме того, 14 кредитов списали из-за инвалидности или смерти заемщика, а еще шесть — после завершения процедуры неплатежеспособности.

Важно понимать, что списание студенческого кредита не является массовой мерой поддержки. Оно применяется только в случаях, прямо предусмотренных законом, и требует соблюдения установленных условий.

По данным ГАРО, из 13 813 государственных кредитов на обучение лишь 392 по-прежнему находятся в процессе погашения либо исполнения судебных решений.

Помимо кредитов агентство также администрировало приравненные к кредиту стипендии. Из 724 таких стипендий по 162 случаям продолжался контроль за выполнением обязательств и возвратом средств в Государственную казну.