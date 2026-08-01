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Куда поехать купаться в Риге: температура воды на пляжах, в озерах и Даугаве 0 23

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: девушка купается

Во всех официальных местах для купания в Риге, кроме морского побережья, температура воды превысила +20 градусов. Самой теплой остается вода в озере Бабелитис.

В Риге вода в большинстве официальных мест для купания уже стала по-настоящему комфортной для отдыха. По данным Рижской муниципальной полиции, во всех внутренних водоемах столицы температура воды превысила +20 градусов.

Самая теплая вода сейчас в озере Бабелитис, где она прогрелась до +23 градусов.

До +22 градусов вода нагрелась в озере Кишэзерс, Даугаве у Луцавсалы и в Болдерайском карьере.

В Даугаве у Кипсалы температура воды составляет +21 градус, а у Румбулы — +20 градусов.

Прохладнее остается только на морском побережье. В Вакарбулли вода прогрелась до +20 градусов, а на пляжах Вецаки и Даугавгрива — до +18 градусов.

Для большинства отдыхающих температура воды выше +20 градусов считается комфортной для купания. При этом в море вода обычно прогревается медленнее, чем в озерах и реках, из-за постоянного перемешивания и течений.

Всего в Риге оборудовано девять официальных мест для купания: Вакарбулли, Даугавгрива, Вецаки, Бабелитис, Луцавсала, залив Луцавсалы, Румбула, Кипсала и Болдерайский карьер.

По последним результатам анализов качество воды во всех официальных местах для купания соответствует санитарным требованиям, поэтому купание в них разрешено.

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#температура воды #Рига #туризм #отдых #Даугава #пляжи #купание
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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