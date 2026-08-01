С 1 августа на Рижском центральном рынке прекращается торговля в Овощном павильоне. Его переоборудуют для продажи мясной продукции в рамках масштабной реконструкции исторических павильонов, которая продлится до 2027 года.

С пятницы на Рижском центральном рынке прекращает работу Овощной павильон. Это связано с очередным этапом реконструкции рынка, в рамках которого историческое здание будет переоборудовано для торговли мясной продукцией.

По плану работы должны завершиться к весне 2027 года. После открытия в обновленном павильоне будут продавать мясо, а при необходимости там смогут временно разместиться и торговцы рыбой.

Реконструкция станет частью долгосрочной концепции развития Центрального рынка. Она предусматривает поэтапное обновление исторических павильонов: сначала для продавцов подготавливают новые помещения, затем переводят туда торговцев и только после этого начинают ремонт следующего здания.

Для покупателей это означает, что рынок продолжит работать во время реконструкции, однако расположение отдельных торговых мест будет постепенно меняться.

В связи с закрытием павильона продавцы промышленных товаров до середины августа будут переведены на другие места на территории рынка.

Сам павильон ждет серьезная модернизация. Планируется обновить полы и инженерные коммуникации, оборудовать холодильные камеры и современные системы холодоснабжения, необходимые для торговли мясной и рыбной продукцией. Стоимость этих работ оценивается примерно в 1,9 млн евро.

Одновременно продолжается восстановление Молочного павильона. После завершения реконструкции здесь планируют открыть современный гастрономический павильон.

Масштабное обновление Центрального рынка продолжается с 2023 года, когда управление объектом перешло компании «Rīgas nami». За это время в развитие рынка и неотложные ремонтные работы было вложено более 4,4 млн евро. На эти средства уже отремонтированы крыша Овощного павильона, металлические конструкции нескольких павильонов, подвальные помещения, а также выполнены другие работы по сохранению исторических зданий.

Нынешняя реконструкция проходит спустя несколько месяцев после громкого кризиса на рынке. В июне из-за угрозы безопасности был закрыт Мясной павильон, что привело к смене руководства компании «Rīgas nami».