Пункт пропуска «Патерниеки» — единственный действующий автомобильный КПП на границе Латвии с Беларусью — уже около суток не принимает транспорт. Официально сообщается лишь о технических проблемах, а водители, многие из которых заранее забронировали время пересечения границы, остаются в полной неопределенности.

Уже почти сутки на пограничном пункте «Патерниеки» невозможно пересечь границу с Беларусью. Причины остановки работы официально не раскрываются: Государственная пограничная охрана сообщает лишь, что проведение пограничного контроля временно невозможно, а сроки устранения проблемы пока неизвестны, сообщают Новости ТВ3.

О закрытии КПП министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил в социальной сети X. Позднее Государственная пограничная охрана опубликовала краткое сообщение, отметив, что причины сбоя еще выясняются.

Когда съемочная группа ТВ3 прибыла на место, у пункта пропуска продолжали стоять несколько десятков легковых и грузовых автомобилей. Большинство ожидающих оказались иностранными гражданами.

Многие водители рассказали, что узнали о закрытии только после прибытия на границу, хотя заранее зарегистрировали пересечение в электронной системе бронирования.

Жительница Эстонии Екатерина вместе с семьей направлялась к родственникам.

«У нас была забронирована очередь на два часа ночи. Сейчас уже час дня. Нас не пропускают. Никакой информации о закрытии границы не было», — рассказала она.

По ее словам, еще ночью сообщалось лишь о большой очереди, но не о полном прекращении работы пункта пропуска.

В похожей ситуации оказался водитель грузовика из Кыргызстана Манасбек, который занимается перевозкой автомобилей из Европы.

«Мы должны были пройти границу вчера в 21:00. Ее закрыли буквально у меня на глазах, сказав, что возникли какие-то технические проблемы», — рассказал он.

Не меньше вопросов возникло и у латвийских перевозчиков.

«Проснулись — пункт закрыт. Никто ничего не говорит. Откроют, не откроют — никто ничего не знает», — сказал водитель Хардийс.

Жительница Литвы Наталья признается, что людей больше всего раздражает отсутствие какой-либо информации.

«Хоть бы какую-нибудь информацию дали. Если нет, значит нет. Ничего не говорят. Отвечают, что сами ничего не знают», — отметила она.

Сейчас «Патерниеки» остается единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на латвийско-белорусской границе. КПП «Силене» закрыт уже около трех лет, поэтому альтернативного маршрута для большинства водителей фактически нет.

Пока власти не называют ни причины сбоя, ни сроки возобновления работы КПП, десятки водителей продолжают ждать открытия единственного действующего пункта пропуска на границе с Беларусью.