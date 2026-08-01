Сегодня в Латвии стартует традиционный сезон паломничеств в Аглону. Первыми в путь отправятся прихожане Рижского кафедрального собора Святого Иакова, а в ближайшие дни к ним присоединятся и другие группы верующих.

Сегодня начинается ежегодное паломничество католиков к Аглонской базилике — одному из главных мест паломничества в Латвии.

Первыми в путь отправились прихожане Рижского кафедрального собора Святого Иакова. Паломничество началось в 8:00 после утренней мессы.

Уже 3 августа к ним присоединится группа паломников из католической церкви Саласпилса. В течение следующих дней в Аглону отправятся и другие общины со всей страны.

Традиционно тысячи верующих преодолевают десятки и даже сотни километров пешком, чтобы принять участие в празднике Успения Пресвятой Девы Марии, который ежегодно отмечается в середине августа.

Для многих участников паломничество — это не только религиозная традиция, но и возможность провести несколько дней в совместной молитве, общении и размышлениях. Некоторые проходят пешком весь путь до Аглоны, который может занимать больше недели.

Главные торжества состоятся 14 и 15 августа, когда в Аглонской базилике традиционно собираются тысячи паломников из Латвии и других стран.

При этом духовная программа начнется раньше. Уже с 11 августа в Аглонском приходе пройдут специальные богослужения, посвященные различным молитвенным намерениям. Они предназначены в том числе для верующих, которые не смогут приехать на основные праздничные мероприятия.

Ежегодные августовские паломничества в Аглону считаются одной из самых давних и масштабных религиозных традиций Латвии, объединяя верующих разных поколений.