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Первый день августа порадует теплом, но не везде обойдется без дождя 0 138

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка под дождем
ФОТО: Unsplash

Август встретит жителей Латвии по-летнему теплой погодой. В большинстве районов температура поднимется до +23…+28 градусов, хотя во многих местах во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Первый день августа принесет в Латвию настоящее летнее тепло. По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, днем воздух на большей части страны прогреется до +23…+28 градусов.

Вместе с теплом во многие районы придут кратковременные дожди, а местами возможны и грозы. Наиболее высокая вероятность сухой погоды ожидается на северо-западе Латвии.

В течение дня будет преобладать слабый ветер. Лишь в районах, где сформируются грозовые облака, возможны его кратковременные усиления.

Для жителей это означает, что погода будет комфортной для отдыха на природе, однако при планировании прогулок или поездок во второй половине дня стоит учитывать вероятность кратковременных осадков.

В Риге день начнется с переменной облачности и периодических прояснений. Во второй половине дня ожидается дождь, а температура воздуха составит +23…+25 градусов. Ветер останется слабым.

После прохладного и неустойчивого конца июля начало августа обещает более теплую погоду, хотя лето пока продолжит напоминать о себе кратковременными дождями и локальными грозами.

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#Рига #погода #Латвия #отдых #прогноз #природа #гроза #август #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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