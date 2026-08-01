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Почти 8 из 10 программ обучения взрослых в Латвии оказались с нарушениями 0 130

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: курсы

Государственная служба качества образования (ГСКО) обнаружила различные нарушения в 78% проверенных программ обучения взрослых. При этом большинство выявленных недостатков не были признаны серьезными.

Государственная служба качества образования (ГСКО) в прошлом году выявила различные несоответствия в большинстве проверенных программ обучения взрослых. Об этом говорится в опубликованном годовом отчете ведомства.

В 2025 году служба продолжила реализацию проекта «Совершенствование навыков взрослых», финансируемого в рамках Механизма восстановления и устойчивости. Его цель — повысить качество профессионального и неформального образования взрослых.

За год специалисты провели экспертизу 110 образовательных программ, проверили соответствие требованиям законодательства более 16 тысяч программ обучения, а также посетили с проверками 30 образовательных учреждений и мест проведения занятий.

По итогам проверок нарушения были выявлены в 78% случаев.

При этом большинство недостатков отнесли к незначительным или средней степени серьезности. Существенные нарушения были зафиксированы примерно в каждой пятой проверке.

Это означает, что в большинстве случаев речь шла не о запрете программ, а о необходимости устранить выявленные недостатки и привести обучение в соответствие с установленными требованиями.

По итогам проверок образовательным учреждениям выдали 135 рекомендаций по улучшению качества учебного процесса.

Помимо контрольной работы ГСКО также консультировала образовательные организации по вопросам применения нормативных актов и информировала Государственное агентство занятости об изменениях в регулировании.

Ведомство отмечает, что проверки являются частью системной работы по повышению качества обучения взрослых, особенно с учетом растущего спроса на программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

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#образование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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