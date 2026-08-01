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Последствия ночной бури в Латвии: спасатели всю ночь убирали деревья с дорог 0 803

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: поваленные бурей деревья
ФОТО: LETA

Ночная буря принесла в Латвию десятки поваленных деревьев. За сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 20 вызовов, связанных с расчисткой дорог после сильного ветра и гроз.

За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 20 вызовов, связанных с деревьями, поваленными сильным ветром. Во всех случаях они перегородили проезжую часть и создавали помехи для движения транспорта.

Вызовы поступили из Цесисского, Валмиерского, Саулкрастского, Сигулдского, Баускского, Лимбажского и Огрского краев, а также из Риги.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Кримулдской волости Сигулдского края, где на одну дорогу упали сразу десять деревьев.

Во всех случаях спасатели распилили стволы и освободили проезжую часть, восстановив движение транспорта.

Основной удар стихии пришелся на пятничный вечер и ночь на субботу. Как и предупреждали синоптики, в центральной и восточной частях Латвии прошли грозы, сопровождавшиеся сильными ливнями, порывистым ветром и местами градом.

Подобные последствия после летних гроз не редкость. Чаще всего спасателям приходится выезжать именно для расчистки дорог от упавших деревьев, которые представляют опасность для автомобилистов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в отдельных районах Латвии также возможны кратковременные грозы, поэтому жителям рекомендуется учитывать погодные условия при поездках.

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#погода #буря #Латвия #транспорт #спасатели #деревья
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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