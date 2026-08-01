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Рижский зоопарк сменил управляющую компанию: власти рассказали, что это даст посетителям 0 28

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский зоопарк
ФОТО: LETA

С 1 августа Рижский национальный зоопарк официально стал структурным подразделением муниципального предприятия «Rīgas meži». Власти рассчитывают, что объединение ускорит развитие зоопарка и реализацию новых крупных проектов.

С сегодняшнего дня Рижский национальный зоологический сад официально работает в составе муниципального предприятия «Rīgas meži». Решение о реорганизации ранее приняла Рижская дума.

При этом для посетителей принципиальных изменений не ожидается. Зоопарк сохранит свое название, бренд, коллектив сотрудников, профессиональную команду и основные направления работы.

В самоуправлении считают, что объединение позволит эффективнее использовать финансовые и организационные ресурсы, а также активнее развивать природоохранные и образовательные проекты.

Особое внимание планируется уделить развитию территории Межапарка, частью которой является зоопарк, а также созданию новых современных экспозиций.

Главной задачей после объединения станет реализация проекта «Гималаи». На строительство новой экспозиции планируется направить около 8,35 млн евро. Именно этот проект станет первым этапом масштабного преобразования Рижского зоопарка в современный биопарк.

Чтобы обеспечить работу учреждения в переходный период, после принятия решения об объединении Рижская дума дополнительно выделила 1,45 млн евро.

В «Rīgas meži» подчеркивают, что намерены продолжить развитие зоопарка как одного из крупнейших и наиболее современных в странах Балтии. В планах — строительство новых вольеров, модернизация инфраструктуры, развитие экологического образования и расширение участия в международных программах по сохранению редких видов животных.

Для посетителей это означает, что в ближайшие годы зоопарк может получить новые экспозиции и более современную инфраструктуру, однако привычный формат его работы останется без изменений.

Рижский национальный зоопарк был основан в 1912 году и является одним из старейших зоопарков Северной Европы. Муниципальным предприятием он стал в 1993 году.

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#образование #животные #зоопарк #экология #развитие #проекты #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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