С 1 августа изменения вступили в силу сразу на нескольких региональных автобусных маршрутах Латвии. В одних местах отменены отдельные рейсы, в других появились новые остановки и дополнительные маршруты, а часть изменений пока вводится в экспериментальном режиме.

С сегодняшнего дня Автотранспортная дирекция изменила расписание ряда региональных автобусных маршрутов в разных частях Латвии. Корректировки затронули Бауский, Южнокурземский, Валмиерский и Прейльский края.

В Бауском крае изменения коснулись маршрутов Бауска–Аджуни и Бауска–Ритаусмас–Бауска. На втором из них отменены рейсы в 7:40, 8:20, 13:15, 14:20 и 17:00. На маршруте Бауска–Аджуни, наоборот, появились две новые остановки, а также скорректировано время прибытия автобусов на некоторых участках пути.

Изменения введены и на маршрутах Лиепая–Вергале и Лиепая–Зиемупе. Их цель — улучшить транспортное сообщение для жителей Вергале и Зиемупе, которым станет удобнее добираться общественным транспортом до Лиепаи.

Еще одно изменение касается маршрута Руйиена–школа Ипикю–Руйиена. Здесь во время школьных каникул вновь появятся два рейса по средам. В рамках эксперимента, который продлится с 1 августа по 31 декабря, автобусы будут отправляться с автовокзала Руйиены в 8:25 и 13:10.

Фактически речь идет о возвращении рейсов, существовавших до 2023 года. Тогда их отменили из-за низкого пассажиропотока, однако теперь власти решили повторно оценить востребованность маршрута.

Через три месяца после начала эксперимента Автотранспортная дирекция проанализирует количество пассажиров. Если спрос окажется достаточным, Совет общественного транспорта рассмотрит возможность сделать эти рейсы постоянными.

Также изменения вступили в силу на маршрутах Прейли–Варакляны и Прейли–Рудзати. Новое расписание должно сделать более удобными утренние поездки на работу и учебу, а также вечернее возвращение домой.

Жителям, которые регулярно пользуются региональными автобусами, стоит заранее проверить обновленное расписание, поскольку изменения затронули как время отправления, так и маршрут отдельных рейсов.