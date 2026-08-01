Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии более 7 тысяч школьников получили персональную поддержку, чтобы не оставить учебу 0 97

Наша Латвия
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьный класс

В прошлом учебном году более семи тысяч латвийских школьников, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного ухода из школы, получили индивидуальную помощь в рамках проекта «Школа в сообществе».

В 2025/2026 учебном году индивидуальную поддержку в рамках проекта «Школа в сообществе» получили 7074 школьника. Проект финансируется Европейским социальным фондом Plus и направлен на помощь детям, которые рискуют столкнуться с социальной изоляцией или преждевременно прекратить обучение.

Главная цель программы — вовремя оказать поддержку ученикам, испытывающим трудности в учебе или находящимся в сложной жизненной ситуации, чтобы помочь им успешно продолжить образование.

За прошлый год были заключены 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и образовательными учреждениями, разработано более 8000 индивидуальных планов поддержки, подготовлены 232 ментора, а также реализованы первые инициативные проекты.

Школьникам предлагались дополнительные занятия по развитию навыков чтения, консультации по различным предметам, помощь наставников и другие формы поддержки. Программа охватывала учащихся с 1-го по 12-й класс, а также воспитанников профессиональных учебных заведений.

Фактически для каждого ребенка помощь подбиралась индивидуально — в зависимости от его потребностей и причин, по которым возник риск снижения успеваемости или ухода из школы.

Проект предусматривает работу не только с детьми, но и с педагогами, школами и самоуправлениями. В течение года для партнеров организовывались семинары, обучающие мероприятия и супервизии для учителей и специалистов служб поддержки.

Особое внимание начали уделять и сотрудничеству с семьями. Для родителей подготовлено специальное методическое пособие, которое поможет им активнее участвовать в образовательном процессе детей.

Уже с 2026/2027 учебного года планируется расширить работу именно с родителями. Предполагается проводить специальные информационные мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия семьи, школы и самоуправления, чтобы повысить эффективность поддержки детей.

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #школьники #родители
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рижский зоопарк
Изображение к статье: поваленные бурей деревья
Изображение к статье: автовокзал
Изображение к статье: Люди в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вайвари
Политика
1
Изображение к статье: Massive Attack
Lifenews
Изображение к статье: глобус
Наша Латвия
1
Иконка видео
В мире
2
Изображение к статье: карта риска Европы Иконка видео
Техно
Изображение к статье: мигранты на пляже и в море
В мире
Изображение к статье: Вайвари
Политика
1
Изображение к статье: Massive Attack
Lifenews
Изображение к статье: глобус
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео