В прошлом учебном году более семи тысяч латвийских школьников, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного ухода из школы, получили индивидуальную помощь в рамках проекта «Школа в сообществе».

В 2025/2026 учебном году индивидуальную поддержку в рамках проекта «Школа в сообществе» получили 7074 школьника. Проект финансируется Европейским социальным фондом Plus и направлен на помощь детям, которые рискуют столкнуться с социальной изоляцией или преждевременно прекратить обучение.

Главная цель программы — вовремя оказать поддержку ученикам, испытывающим трудности в учебе или находящимся в сложной жизненной ситуации, чтобы помочь им успешно продолжить образование.

За прошлый год были заключены 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и образовательными учреждениями, разработано более 8000 индивидуальных планов поддержки, подготовлены 232 ментора, а также реализованы первые инициативные проекты.

Школьникам предлагались дополнительные занятия по развитию навыков чтения, консультации по различным предметам, помощь наставников и другие формы поддержки. Программа охватывала учащихся с 1-го по 12-й класс, а также воспитанников профессиональных учебных заведений.

Фактически для каждого ребенка помощь подбиралась индивидуально — в зависимости от его потребностей и причин, по которым возник риск снижения успеваемости или ухода из школы.

Проект предусматривает работу не только с детьми, но и с педагогами, школами и самоуправлениями. В течение года для партнеров организовывались семинары, обучающие мероприятия и супервизии для учителей и специалистов служб поддержки.

Особое внимание начали уделять и сотрудничеству с семьями. Для родителей подготовлено специальное методическое пособие, которое поможет им активнее участвовать в образовательном процессе детей.

Уже с 2026/2027 учебного года планируется расширить работу именно с родителями. Предполагается проводить специальные информационные мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия семьи, школы и самоуправления, чтобы повысить эффективность поддержки детей.