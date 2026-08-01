В субботу в парке Победы пройдет Праздник Левобережья, который даст старт программе «Лето Риги». Гостей ждут концерты молодых латвийских музыкантов, научное шоу, спектакли для детей, спортивные выступления и интерактивные площадки.

Сегодня в парке Победы пройдет Праздник Левобережья, который откроет программу «Лето Риги» и серию мероприятий, посвященных дню рождения столицы.

В первой половине дня на сцене выступят молодые латвийские исполнители и группы, представляющие разные направления современной музыки. Перед зрителями выступят коллективы Laiki, Gaisaa и Idille, а также Роберт Пейчс со своей группой.

Организаторы сделали ставку не только на концерты. При входе посетителям будут выдавать «Паспорт Риги» — специальную карту, которая поможет ориентироваться на территории праздника и познакомиться с различными площадками мероприятия.

В течение дня будет работать зона перформансов, где объединят музыку, современное искусство и научные проекты.

Для детей подготовили спектакль театра ощущений, посвященный круговороту воды в природе, а также интерактивное научное шоу AHHAA с опытами и экспериментами.

Любителей активного отдыха ждут в скейт-парке. Там пройдут показательные выступления профессионалов по BMX, скейтбордингу, роликовым конькам и самокатному спорту. Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классах и попробовать свои силы в этих дисциплинах.

Фактически Праздник Левобережья станет началом месячной программы празднования дня рождения Риги. В течение августа в городе запланированы различные культурные и развлекательные мероприятия.

Одновременно с открытием программы состоится презентация нового мурала на здании по адресу улица Эдуарда Смилгя, 46. Также сегодня с 12:00 до 17:00 на улице Ояра Вациетиса, 6B можно будет посетить выставку Мадары Вилистере «Выгорание».

Кульминацией праздничной программы станет мероприятие «Открой Ригу! Код: 825», которое пройдет 15 августа на набережной 11 Ноября.