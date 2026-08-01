Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупредил о сильных грозах, ливнях и возможном крупном граде. Для восточной части страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня вечером погода в Латвии резко ухудшится. По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с 19:00 до 23:00 во многих районах страны ожидаются грозы с сильными ливнями.

Местами грозовые тучи будут сопровождаться порывами ветра до 15–16 метров в секунду.

Наиболее сложная ситуация прогнозируется в восточной части Латвии. Здесь ожидаются очень сильные осадки, а также возможен крупный град.

В связи с этим синоптики объявили для восточных районов оранжевый уровень предупреждения, который означает опасные погодные явления, способные вызвать ущерб и нарушить повседневную деятельность.

Для центральной части страны действует предупреждение желтого уровня. Оно означает, что погодные условия могут осложнить движение транспорта и проведение мероприятий на открытом воздухе.

Жителям рекомендуется по возможности избегать пребывания под деревьями и возле плохо закрепленных конструкций, а автомобилистам — учитывать ухудшение видимости и возможное скопление воды на дорогах.

Погодные условия могут быстро меняться, поэтому синоптики советуют следить за актуальными предупреждениями и быть готовыми к резкому усилению грозы.