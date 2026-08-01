По данным Управления по делам гражданства и миграции (УПГМ), к 1 июля место жительства за пределами Латвии зарегистрировали более 257 тысяч граждан страны. За первые шесть месяцев года их число увеличилось почти на четыре тысячи человек.

Число граждан Латвии, официально зарегистрировавших место жительства за рубежом, продолжает расти. По состоянию на 1 июля за пределами страны проживали 257 373 гражданина Латвии — на 1,5% больше, чем в начале года.

За полгода количество таких жителей увеличилось на 3801 человека. Это продолжает тенденцию последних лет, когда число граждан Латвии, постоянно проживающих за границей, постепенно растет.

Самой популярной страной остается Великобритания. Здесь зарегистрировали место жительства 102 086 граждан Латвии — почти 40% от общего числа проживающих за рубежом. С начала года их количество увеличилось еще на 950 человек.

На втором месте находится Германия, где проживают 27 564 гражданина Латвии. За полгода их число выросло на 413 человек. Замыкает тройку Ирландия с 24 237 гражданами Латвии, что на 162 человека больше, чем в январе.

Несмотря на рекомендации латвийских властей воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь после начала полномасштабной войны в Украине, часть граждан по-прежнему указывает эти страны в качестве места жительства.

По данным УПГМ, в России зарегистрированы 5355 граждан Латвии, что на восемь человек меньше, чем в начале года. В Беларуси официально проживают 1128 граждан Латвии — за полгода их число, наоборот, увеличилось на 45 человек.

Кроме того, четыре гражданина Латвии указали местом жительства Иран, два — Палестину, а в Израиле зарегистрированы 6445 граждан Латвии.

Важно учитывать, что статистика УПГМ отражает только тех граждан, которые официально зарегистрировали место жительства за границей. Фактическое число латвийцев, постоянно проживающих в других странах, может быть выше.

Для сравнения, на 1 января 2026 года за пределами Латвии были зарегистрированы 253 572 гражданина страны. Таким образом, рост продолжается уже не первый отчетный период.