2 августа 2026 года вспоминается один из любимых святых — пророк Илия (Илья). Также он и самый почитаемый в истории ветхозаветный пророк. В этот день в храмах проводятся праздничные богослужения. В храмах освещают плоды нового урожая и хлеб, который потом принято раздавать малоимущим.
О чем вспоминают в Церкви 2 августа 2026 года
Илия жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве в Фесвии Галаадской (сейчас эта территория находится в Иордании). Ничего не известно ни о его происхождении, ни о его родителях.
Однако, согласно легенде, в момент его рождения отец его имел видение, где новорожденный на равных общается с мудрыми старцами, которые кормили его огнем и пеленали в пламя. Родители поняли, что сын их — избранный. И это подтвердилось уже в ранней его юности. Мальчик вырос истовым защитником веры и активно пропагандировал поклонение единому Богу. Показывая пример богоугодной жизни, он удалился в одиночестве в пустыню, где проводил время в молитвах и постах. Когда он стал взрослым, то по воле Господа вышел к людям, чтобы предостеречь их от бед.
Илия делал огромное количество удивительных чудес. Например, по молитве его не кончалась еда у одной благочестивой вдовы. В доме ее он до этого воскресил отрока, который потом, предположительно, стал пророком Ионой. А еще он разделил надвое воды реки Иордан. Он стал служить царю-язычнику Ахаву, которого предостерегал, что за безверие его и его народа страну постигнет засуха и как ее следствие — голод.
Он предложил обратиться к истинному Богу и в качестве доказательства предложил построить два жертвенника для разных Богов. Пока возносились молитвы языческим богам, дождя не было. Но вечером Илия своими руками стал лить воду на второй молитвенник, и прямо из воды на нем загорелось пламя. А небо затянуло тучами, и пошел столь ожидаемый дождь.
Народ уверовал в истинного Бога, а самого Илию Господь живым взял на небеса. Возможно, даже он взят не на небо, а в некое сакральное место, где живым ждет второго пришествия.
Смысл праздника
В этот день чтят пророка, который сделал для веры так много, что его даже взяли на небо живым.
О чем просят святого Илию?
У святого просят помощи в любви, а также просят здоровья, хорошего урожая и в засуху — дождей.
Народные приметы погоды
— Сильные дожди в этот день к пожарам следующим летом.
— Жаркие день — к засушливой осени.
— Гром — к прохладным дням впереди.
Что можно делать 2 августа 2026 года
— В этот день принято посещать богослужения и участвовать в Крестном ходе.
— Принято приносить в храм фрукты и свежеиспеченный хлеб для освящения, им потом угощают знакомых и раздают его нуждающимся.
— Отличный день, чтобы сыграть свадьбу.
— Прекрасно в этот день собрать гостей за столом с богатыми угощениями.
— Следует заняться благотворительностью.
Что нельзя делать 2 августа 2026 года
— Всю тяжелую работу лучше отложить.
— Не следует затевать ссоры.
— Плохо долго смотреться в зеркало.
Интересные факты
— Согласно тексту Библии, помимо пророка Илии живым на небо был взят только еще пророк Енох.
— Также сказано, что только Илия и Моисей имели счастье беседовать с Христом во время его Преображения на горе Фавор.
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