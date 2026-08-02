2 августа 2026 года вспоминается один из любимых святых — пророк Илия (Илья). Также он и самый почитаемый в истории ветхозаветный пророк. В этот день в храмах проводятся праздничные богослужения. В храмах освещают плоды нового урожая и хлеб, который потом принято раздавать малоимущим.

О чем вспоминают в Церкви 2 августа 2026 года

Илия жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве в Фесвии Галаадской (сейчас эта территория находится в Иордании). Ничего не известно ни о его происхождении, ни о его родителях.

Однако, согласно легенде, в момент его рождения отец его имел видение, где новорожденный на равных общается с мудрыми старцами, которые кормили его огнем и пеленали в пламя. Родители поняли, что сын их — избранный. И это подтвердилось уже в ранней его юности. Мальчик вырос истовым защитником веры и активно пропагандировал поклонение единому Богу. Показывая пример богоугодной жизни, он удалился в одиночестве в пустыню, где проводил время в молитвах и постах. Когда он стал взрослым, то по воле Господа вышел к людям, чтобы предостеречь их от бед.

Илия делал огромное количество удивительных чудес. Например, по молитве его не кончалась еда у одной благочестивой вдовы. В доме ее он до этого воскресил отрока, который потом, предположительно, стал пророком Ионой. А еще он разделил надвое воды реки Иордан. Он стал служить царю-язычнику Ахаву, которого предостерегал, что за безверие его и его народа страну постигнет засуха и как ее следствие — голод.

Он предложил обратиться к истинному Богу и в качестве доказательства предложил построить два жертвенника для разных Богов. Пока возносились молитвы языческим богам, дождя не было. Но вечером Илия своими руками стал лить воду на второй молитвенник, и прямо из воды на нем загорелось пламя. А небо затянуло тучами, и пошел столь ожидаемый дождь.

Народ уверовал в истинного Бога, а самого Илию Господь живым взял на небеса. Возможно, даже он взят не на небо, а в некое сакральное место, где живым ждет второго пришествия.

Смысл праздника

В этот день чтят пророка, который сделал для веры так много, что его даже взяли на небо живым.

О чем просят святого Илию?

У святого просят помощи в любви, а также просят здоровья, хорошего урожая и в засуху — дождей.

Народные приметы погоды

— Сильные дожди в этот день к пожарам следующим летом.

— Жаркие день — к засушливой осени.

— Гром — к прохладным дням впереди.

Что можно делать 2 августа 2026 года

— В этот день принято посещать богослужения и участвовать в Крестном ходе.

— Принято приносить в храм фрукты и свежеиспеченный хлеб для освящения, им потом угощают знакомых и раздают его нуждающимся.

— Отличный день, чтобы сыграть свадьбу.

— Прекрасно в этот день собрать гостей за столом с богатыми угощениями.

— Следует заняться благотворительностью.

Что нельзя делать 2 августа 2026 года

— Всю тяжелую работу лучше отложить.

— Не следует затевать ссоры.

— Плохо долго смотреться в зеркало.

Интересные факты

— Согласно тексту Библии, помимо пророка Илии живым на небо был взят только еще пророк Енох.

— Также сказано, что только Илия и Моисей имели счастье беседовать с Христом во время его Преображения на горе Фавор.