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Диплом в кармане, а долг остался: государство продолжает взыскивать студенческие кредиты 0 39

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плата за кредит

В прошлом году государство списало почти 400 студенческих кредитов, однако сотни бывших заемщиков по-прежнему остаются должниками. В ряде случаев кредиты были аннулированы за работу в государственном секторе, рождение ребенка или по другим предусмотренным законом основаниям.

По данным Государственного агентства развития образования (VIAA), в 2025 году были списаны 390 государственных кредитов на обучение и для студентов. В то же время на конец года продолжалось взыскание долгов по 186 делам. За отчетный период судебным исполнителям передали еще 31 новое исполнительное производство, а также инициировали три судебных процесса против неплательщиков.

Из более чем 13,8 тысячи государственных образовательных кредитов в стадии погашения или исполнения судебных решений остаются 392. Агентство также контролировало процедуры банкротства должников, представляя интересы государства как кредитора.

За работу в государственном секторе были списаны кредиты на обучение на сумму 81 004 евро и студенческие кредиты на 14 913 евро. После рождения ребенка государство аннулировало 136 студенческих кредитов на общую сумму 105 117 евро. Еще 14 кредитов на 26 545 евро были списаны в связи с инвалидностью заемщика или его смертью, а шесть кредитов на 6823 евро — после завершения процедуры банкротства.

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#образование #банкротство #долги #кредиты #студенты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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