Рижское самоуправление усилило борьбу с испанскими слизнями — одним из самых опасных инвазивных видов в Латвии. Пока муниципальные службы обрабатывают территории специальными гранулами, однако власти предупреждают: без участия жителей остановить распространение вредителей не получится.

В Риге продолжается борьба с испанскими слизнями, которые этой весной были официально включены в список инвазивных видов Латвии. Эти моллюски быстро размножаются, уничтожают растения и способны распространять болезни, сообщают Новости ТВ3.

После обращений жителей муниципальные службы устанавливают специальные ловушки для мониторинга. Если наличие испанских слизней подтверждается, территорию обрабатывают гранулами с фосфатом железа.

По словам представителей Рижской думы, используемое средство безопасно для окружающих при соблюдении элементарных мер предосторожности.

«Гранулы содержат фосфат железа. Особой опасности ни для людей, ни для животных они не представляют, однако желательно их не трогать и не допускать, чтобы их ели дети или животные», — пояснили в самоуправлении.

Самый крупный очаг распространения вредителей сейчас зафиксирован в районе Дарзини. На улице Сакню коммунальные службы уже провели обработку территории. В жаркую погоду слизни прячутся в прохладных местах, а вечером и после дождя вновь становятся активными.

Местные жители рассказывают, что видели испанских слизней и раньше, однако нынешним летом их стало значительно больше.

«Там дальше, на дороге, их было очень много. Женщина, которая там живёт, просто давила их ногами. После них остаются большие пятна», — рассказал житель Дарзини Андрей.

Многие борются с вредителями самостоятельно.

По словам Людмилы, за одну ночь на участке удается собрать целую трехлитровую банку слизней.

«Их полно! За ночь набираем полную трёхлитровую банку. Собираю, потом засыпаю солью. Читала, что после полуночи они очень любят кукурузную муку. Ещё любят пиво!» — поделилась она.

Жительница района Майя также говорит, что слизней приходится собирать вручную.

Специалисты подчеркивают, что обработка общественных территорий не решит проблему, если владельцы частных участков не будут бороться со слизнями у себя.

«Если один хозяин ничего не делает, слизни будут просто переползать на уже очищенные территории», — отмечают в самоуправлении.

В Рижской думе не исключают, что в будущем правила могут стать более строгими. Если распространение инвазивного вида продолжится, владельцев участков, которые не принимают никаких мер, могут сначала предупреждать, а затем и штрафовать.

Испанский слизень считается одним из наиболее агрессивных инвазивных видов в Европе. Он быстро размножается, вытесняет местные виды моллюсков и наносит серьезный ущерб садам, огородам и зеленым насаждениям.

Власти рассчитывают, что остановить распространение испанских слизней удастся только при совместной работе коммунальных служб и самих жителей.