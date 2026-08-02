В результате на подъездах к пункту пропуска застряли несколько водителей грузовиков, которые по оформленным документам должны пересекать границу именно через этот переход.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, в выходные дни водители не могут переоформить документы, поэтому вынуждены ждать возобновления работы пункта. Точное число застрявших автомобилей не называется.

В настоящее время пункт «Патерниеки» остается закрытым, и сроки восстановления его работы пока неизвестны.

В Госпогранохране пояснили, что причиной остановки стали технические неполадки информационных систем, из-за которых проведение пограничного контроля невозможно. Путешественникам и перевозчикам рекомендуют использовать ближайшие пункты пересечения границы, расположенные на территории Литвы.

Ранее правительство Латвии продлило до конца текущего года режим усиленной охраны границы с Беларусью. Он действует в связи с сохраняющейся угрозой нелегальной миграции и распространяется на приграничные районы Лудзы, Краславы, Аугшдаугавского края, а также Даугавпилс и Каунатскую волость Резекненского края.

О том, что думают о ситуации сами водители грузовиков, читайте здесь