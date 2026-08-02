Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько грузовиков застряло на границе Латвии и Беларуси? 2 1094

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Колонна грузовиков
ФОТО: dreamstime

На латвийско-белорусском пограничном пункте «Патерниеки» из-за технических сбоев в работе информационных систем приостановлено оформление пересекающих границу.

В результате на подъездах к пункту пропуска застряли несколько водителей грузовиков, которые по оформленным документам должны пересекать границу именно через этот переход.

Как сообщила агентству LETA представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, в выходные дни водители не могут переоформить документы, поэтому вынуждены ждать возобновления работы пункта. Точное число застрявших автомобилей не называется.

В настоящее время пункт «Патерниеки» остается закрытым, и сроки восстановления его работы пока неизвестны.

В Госпогранохране пояснили, что причиной остановки стали технические неполадки информационных систем, из-за которых проведение пограничного контроля невозможно. Путешественникам и перевозчикам рекомендуют использовать ближайшие пункты пересечения границы, расположенные на территории Литвы.

Ранее правительство Латвии продлило до конца текущего года режим усиленной охраны границы с Беларусью. Он действует в связи с сохраняющейся угрозой нелегальной миграции и распространяется на приграничные районы Лудзы, Краславы, Аугшдаугавского края, а также Даугавпилс и Каунатскую волость Резекненского края.

О том, что думают о ситуации сами водители грузовиков, читайте здесь

×
Читайте нас также:
#граница #Латвия #миграция #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Плата за кредит
Изображение к статье: Андрис Кулбергс выступил с инициативой
Изображение к статье: Прогноз погоды
Изображение к статье: Лудза

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Минздрав рекомендует
Наша Латвия
Изображение к статье: Огурцы
Дом и сад
Изображение к статье: Шашлык
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Италии вынесли приговор аферисту, который годами собирал деньги на вымышленные археологические раскопки
Культура &
Изображение к статье: Разгорается мегаконфликт
В мире
1
Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Минздрав рекомендует
Наша Латвия
Изображение к статье: Огурцы
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео