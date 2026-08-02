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Как начнется неделя? Латвийские метеорологи сделали прогноз 0 22

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лето
ФОТО: pixabay

В понедельник в Латвии солнце будет чередоваться с облаками, и погода будет сухой, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо лишь временами будут затягивать облака, осадков не ожидается.

При слабом ветре в отдельных районах образуется туман, который ухудшит видимость. Минимальная температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.

В Риге ночью ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Ветер будет слабым, воздух остынет до +12…+13 градусов.

Днем сохранится слабый ветер, и температура воздуха повысится до +19…+24 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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