В понедельник в Латвии солнце будет чередоваться с облаками, и погода будет сухой, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо лишь временами будут затягивать облака, осадков не ожидается.

При слабом ветре в отдельных районах образуется туман, который ухудшит видимость. Минимальная температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.

В Риге ночью ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Ветер будет слабым, воздух остынет до +12…+13 градусов.

Днем сохранится слабый ветер, и температура воздуха повысится до +19…+24 градусов.