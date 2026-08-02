Если вы еще не успели искупаться в этом году, то уже сильно и не торопитесь. Как известно, после 2 августа купаться в речках, озерах и прочих открытых водоемах нельзя. Разбираемся, почему?

Это воскресенье, 2 августа — День Ильи-пророка, который прославился нетерпимостью к грешникам. С этим днем связано много поверий, в том числе считалось, что начиная с этой даты купаться в открытых водоемах опасно и грешно.

Кого Илья Пророк за купанием застанет, того и покарает. Раньше верили, что наказания провинившемуся стоит ждать от грозы — якобы от нее или дом сгорит, или скот помрет, или сам человек отправится на личный разговор с пророком.

К слову, то, что Ильин день связывают с грозами, совсем неудивительно. В начале начале августа наступает период, когда они случаются достаточно часто. А иногда гроза бывает не простой, а воробьиной — без дождя. Это многократно повышает ее опасность для человека.

Русалки, водяные и прочая нечисть

Согласно народным поверьям, именно на Ильин день вся нечисть, вышедшая на сушу, возвращается в водоемы. И тут беззаботных купальщиков поджидают две неприятности: либо русалки с водяными на дно утянут, либо Илья-пророк молнией пришибет. Не со зла. Просто пуще грешников он терпеть не может всю вот эту нечисть. А потому бьет молниями по водоемам, не разбираясь, кто там плещется. Так что если вас угораздило пойти купаться после 2 августа и вы увидели поблизости разряды молний, на всякий случай перекреститесь. Еще лучше — скорее бегите на сушу и прячьтесь в укрытии. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

Также считалось, что вода начиная с Ильина дня испорчена. Но у этого как раз есть вполне логичное объяснение.

Цветение воды и тина

Явным признаком того, что пора прекращать купаться в водоемах, было то, что вода с августа начинает цвести. Она становится мутной, в ней появляется много тины. Понятно, что это естественный процесс, но народ связывал происходящее с разными факторами.

«Илья-пророк в реках воду мутит» — так говорили, когда начиналось цветение.

В действительности какой-то особой опасности водоемы со второго августа не несут. Понятно, что в цветущей воде купаться неприятно, да и бактерий становится много, но никакой мистики здесь нет. С точки зрения церкви, 2 августа — лишь день почитания святого пророка Ильи. Так что верующим полагается просто сходить в церковь вместо посещения водоема. А в остальные дни - добро пожаловать на море, озеро, реку, не забывая, конечно, следить за качеством воды в выбранном водоеме.