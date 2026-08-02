Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто воду мутит? Почему нельзя купаться после 2 августа 0 345

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осторожность не повредит

ИИ

Если вы еще не успели искупаться в этом году, то уже сильно и не торопитесь. Как известно, после 2 августа купаться в речках, озерах и прочих открытых водоемах нельзя. Разбираемся, почему?

Это воскресенье, 2 августа — День Ильи-пророка, который прославился нетерпимостью к грешникам. С этим днем связано много поверий, в том числе считалось, что начиная с этой даты купаться в открытых водоемах опасно и грешно.

Кого Илья Пророк за купанием застанет, того и покарает. Раньше верили, что наказания провинившемуся стоит ждать от грозы — якобы от нее или дом сгорит, или скот помрет, или сам человек отправится на личный разговор с пророком.

К слову, то, что Ильин день связывают с грозами, совсем неудивительно. В начале начале августа наступает период, когда они случаются достаточно часто. А иногда гроза бывает не простой, а воробьиной — без дождя. Это многократно повышает ее опасность для человека.

Русалки, водяные и прочая нечисть

Согласно народным поверьям, именно на Ильин день вся нечисть, вышедшая на сушу, возвращается в водоемы. И тут беззаботных купальщиков поджидают две неприятности: либо русалки с водяными на дно утянут, либо Илья-пророк молнией пришибет. Не со зла. Просто пуще грешников он терпеть не может всю вот эту нечисть. А потому бьет молниями по водоемам, не разбираясь, кто там плещется. Так что если вас угораздило пойти купаться после 2 августа и вы увидели поблизости разряды молний, на всякий случай перекреститесь. Еще лучше — скорее бегите на сушу и прячьтесь в укрытии. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

Также считалось, что вода начиная с Ильина дня испорчена. Но у этого как раз есть вполне логичное объяснение.

Цветение воды и тина

Явным признаком того, что пора прекращать купаться в водоемах, было то, что вода с августа начинает цвести. Она становится мутной, в ней появляется много тины. Понятно, что это естественный процесс, но народ связывал происходящее с разными факторами.

«Илья-пророк в реках воду мутит» — так говорили, когда начиналось цветение.

В действительности какой-то особой опасности водоемы со второго августа не несут. Понятно, что в цветущей воде купаться неприятно, да и бактерий становится много, но никакой мистики здесь нет. С точки зрения церкви, 2 августа — лишь день почитания святого пророка Ильи. Так что верующим полагается просто сходить в церковь вместо посещения водоема. А в остальные дни - добро пожаловать на море, озеро, реку, не забывая, конечно, следить за качеством воды в выбранном водоеме.

×
Читайте нас также:
#церковь #безопасность #религия #культура #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лудза
Изображение к статье: Мужчина на границе Патерниеки
Изображение к статье: слизень
Изображение к статье: Пророк Илья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Шашлык
Еда и рецепты
Изображение к статье: Осторожней с кабанами
В мире
Изображение к статье: Ирина Аллегрова
Lifenews
Изображение к статье: Марк Цукерберг
В мире
Изображение к статье: Пора вставать!
В мире
Изображение к статье: Марцис Кулис
Политика
7
Изображение к статье: Шашлык
Еда и рецепты
Изображение к статье: Осторожней с кабанами
В мире
Изображение к статье: Ирина Аллегрова
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео