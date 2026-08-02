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Обещают солнце и дождь. Латвийские синоптики уточнили прогноз на воскресенье 0 1203

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прогноз погоды

В воскресенье в Латвии будет тепло и умеренный ветер, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днём ожидается переменная облачность, во многих местах выглянет солнце. Небольшой кратковременный дождь ожидается лишь местами.

Ветер сменит направление на западный и будет дуть от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.

В Риге также будет переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки +22…+24 градуса.

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#Рига #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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