В воскресенье в Латвии будет тепло и умеренный ветер, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днём ожидается переменная облачность, во многих местах выглянет солнце. Небольшой кратковременный дождь ожидается лишь местами.
Ветер сменит направление на западный и будет дуть от слабого до умеренного.
Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.
В Риге также будет переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки +22…+24 градуса.
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