В воскресенье в Латвии будет тепло и умеренный ветер, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днём ожидается переменная облачность, во многих местах выглянет солнце. Небольшой кратковременный дождь ожидается лишь местами.

Ветер сменит направление на западный и будет дуть от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит от +19 до +24 градусов.

В Риге также будет переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки +22…+24 градуса.