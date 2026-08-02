В системе E-veselība планируется сделать недоступными исторические данные о когда-либо диагностированных у пациентов психических расстройствах и расстройствах поведения, - это предусматривает разработанный Министерством здравоохранения проект правил, который вынесен на общественное обсуждение до 13 августа.

Министерство указывает, что такая доступная в E-veselība информация в отдельных случаях необоснованно и дискриминационно мешала людям претендовать на работу по определенным профессиям или должностям, а также пройти необходимую для получения водительского удостоверения проверку здоровья.

В системе E-veselība доступна информация обо всех зарегистрированных состояниях психического здоровья человека на разных этапах жизни, в том числе о расстройствах, которые больше не актуальны. Например, это могут быть констатированные в детстве преходящие расстройства или кратковременные расстройства, связанные с трудностями адаптации после потери близкого человека, развода или проблем на работе.

Идея вроде неплохая, но тут ведомство министра Абу Мери решило продолжить тему...

Как рассказал Минздрав, доступность таких исторических данных может удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения. Поэтому цель изменений - не только уменьшить дискриминацию, но и снизить стигматизацию психических заболеваний в обществе и способствовать своевременному обращению к врачу.

Впрочем, по мнению bb.lv, в заботу о пациента со стороны Минздрава, в данном случае, верится с трудом. Достаточно зайти на ресурс rindapiearsta.lv и посмотреть очередь на прием к психиатру в легендарный Национальный центр психического здоровья на в Риге, на улице Твайку, 2. 2 августа эта виртуальная очередь на прием была 52 дня...

А теперь еще раз цитируем заявление Минздрава: "доступность таких исторических данных может удерживать людей от своевременного обращения за помощью в государственные лечебные учреждения".

Своевременное обращение к специалистам - это сколько в днях, а дорогой министр здравоохранения Хосам Абу Мери?

Поэтому абсолютно понятно, что смысл изменений совершенно в другом. Отказ от заполнения этих карт снизит административную нагрузку на лечебные учреждения. В среднем в год заполняется 11 953 таких карт, и подготовка одной карты занимала около 30 минут. Снижение административной нагрузки для лечебных учреждений оценивается примерно в 94 309 евро в год, это по тем же подсчетам Минздрава. Впрочем, можно ли верить словам этого самого Минздрава - смотрим выше...

О том, как правительство родной страны заботится о пациентах с тяжелыми заболеваниями можно прочитать здесь