Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Свои земляки нас покинули». В Латгале туристов из Латвии стало заметно меньше, несмотря на возвращение иностранцев 0 12

Наша Латвия
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лудза

После тревожного начала лета туристический сезон в Латгале постепенно оживает, однако отрасль пока далека от прошлогодних показателей. Владельцы гостиниц и туристических объектов говорят, что иностранцы продолжают приезжать, а вот жители Латвии по-прежнему осторожничают.

После нескольких месяцев, когда Латгале регулярно оказывалась в центре внимания из-за сообщений о нарушениях воздушного пространства, туристическая отрасль региона постепенно приходит в себя. Владельцы гостевых домов и представители туристических центров отмечают: гостей становится больше, однако полностью компенсировать потери нhttps://tv3.lv/zinas/latvija/savi-balelini-ir-mus-pametusi-arzemnieki-uz-latgali-brauc-bet-trukst-pasmaju-celotaju/).

Особенно тяжелым оказался май. В усадьбе Лиелборне, расположенной всего в шести километрах от границы с Беларусью, количество гостей резко сократилось.

«Май у нас был сравнительно очень тихим. Падение составило 60%», — рассказала владелица усадьбы Нора Пойша.

По ее словам, после того как сообщения системы экстренного оповещения перестали поступать, ситуация заметно улучшилась. Свою роль сыграла и активная работа по продвижению объекта.

«Мы очень активно работали в социальных сетях, занимались маркетингом. Если бы не весь этот ажиотаж вокруг дронов, я ожидала бы фантастического сезона. Но в целом сейчас работы хватает», — отметила Пойша.

Похожую картину наблюдают и в Лудзе. Весной многие опасались, что туристы вовсе перестанут приезжать в приграничный регион, однако сейчас улицы города снова оживились.

«Когда начали приходить сообщения системы экстренного оповещения, жители Латвии испугались и больше не были готовы ехать в Латгале. Постепенно ситуация улучшилась. Сейчас мы снова видим туристов — семьи, компании друзей, автомобили с латвийскими и иностранными номерами», — рассказала руководитель туристического центра Лудзенского края Лига Кондрате.

Несмотря на улучшение, представители отрасли признают, что вернуть показатели прошлого года уже вряд ли получится. По прогнозам Ассоциации туризма Латгале, количество бронирований этим летом окажется как минимум на 30% ниже, а у некоторых предприятий спад может достигнуть 50%.

Председатель правления Ассоциации туризма Латгале Елена Кияшко отмечает, что многие жители страны все еще предпочитают не рисковать.

«Сейчас туристов стало больше. Но нельзя сказать, что поток полностью вернулся к уровню прошлого или позапрошлого лета. Часть общества всё ещё предпочитает подождать», — говорит она.

При этом больше всего представителей отрасли удивляет другое: иностранные туристы продолжают приезжать практически в прежнем количестве.

«Количество иностранных туристов, по крайней мере в Лудзе, не сократилось. Особенно приезжают литовцы и эстонцы. А вот свои земляки нас покинули», — признала Лига Кондрате.

По мнению представителей отрасли, изменить ситуацию помогут более активное информирование жителей о реальной ситуации с безопасностью и государственные кампании, которые покажут, что отдыхать в Латгале сейчас безопасно.

В начале лета туристический сезон в Латгале оказался под угрозой из-за регулярных сообщений системы экстренного оповещения о возможных нарушениях воздушного пространства. После этого многие туристы отменяли бронирования, опасаясь ехать в приграничный регион.

Туристический поток в Латгале постепенно восстанавливается, однако главным вызовом для отрасли остается возвращение самих жителей Латвии, которые пока путешествуют по региону заметно реже, чем иностранные гости.

×
Читайте нас также:
#туризм #Латвия #безопасность #пандемия #маркетинг
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Патерниеки
Изображение к статье: град в ладонях
Изображение к статье: Студенты
Изображение к статье: глобус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Могут ли слоны бегать и прыгать?
В мире животных
Изображение к статье: Мигранты в Сеуте Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Причины, по которым взрослая собака грызет вещи в доме
В мире животных
Изображение к статье: Что сажать после клубники: правила севооборота
Дом и сад
Изображение к статье: Что делать, если листья огурцов желтеют в открытом грунте: 5 советов
Дом и сад
Изображение к статье: Использование горчицы для борьбы с вредителями: полезные советы
Дом и сад
Изображение к статье: Могут ли слоны бегать и прыгать?
В мире животных
Изображение к статье: Мигранты в Сеуте Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Причины, по которым взрослая собака грызет вещи в доме
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео