После тревожного начала лета туристический сезон в Латгале постепенно оживает, однако отрасль пока далека от прошлогодних показателей. Владельцы гостиниц и туристических объектов говорят, что иностранцы продолжают приезжать, а вот жители Латвии по-прежнему осторожничают.

После нескольких месяцев, когда Латгале регулярно оказывалась в центре внимания из-за сообщений о нарушениях воздушного пространства, туристическая отрасль региона постепенно приходит в себя. Владельцы гостевых домов и представители туристических центров отмечают: гостей становится больше, однако полностью компенсировать потери нhttps://tv3.lv/zinas/latvija/savi-balelini-ir-mus-pametusi-arzemnieki-uz-latgali-brauc-bet-trukst-pasmaju-celotaju/).

Особенно тяжелым оказался май. В усадьбе Лиелборне, расположенной всего в шести километрах от границы с Беларусью, количество гостей резко сократилось.

«Май у нас был сравнительно очень тихим. Падение составило 60%», — рассказала владелица усадьбы Нора Пойша.

По ее словам, после того как сообщения системы экстренного оповещения перестали поступать, ситуация заметно улучшилась. Свою роль сыграла и активная работа по продвижению объекта.

«Мы очень активно работали в социальных сетях, занимались маркетингом. Если бы не весь этот ажиотаж вокруг дронов, я ожидала бы фантастического сезона. Но в целом сейчас работы хватает», — отметила Пойша.

Похожую картину наблюдают и в Лудзе. Весной многие опасались, что туристы вовсе перестанут приезжать в приграничный регион, однако сейчас улицы города снова оживились.

«Когда начали приходить сообщения системы экстренного оповещения, жители Латвии испугались и больше не были готовы ехать в Латгале. Постепенно ситуация улучшилась. Сейчас мы снова видим туристов — семьи, компании друзей, автомобили с латвийскими и иностранными номерами», — рассказала руководитель туристического центра Лудзенского края Лига Кондрате.

Несмотря на улучшение, представители отрасли признают, что вернуть показатели прошлого года уже вряд ли получится. По прогнозам Ассоциации туризма Латгале, количество бронирований этим летом окажется как минимум на 30% ниже, а у некоторых предприятий спад может достигнуть 50%.

Председатель правления Ассоциации туризма Латгале Елена Кияшко отмечает, что многие жители страны все еще предпочитают не рисковать.

«Сейчас туристов стало больше. Но нельзя сказать, что поток полностью вернулся к уровню прошлого или позапрошлого лета. Часть общества всё ещё предпочитает подождать», — говорит она.

При этом больше всего представителей отрасли удивляет другое: иностранные туристы продолжают приезжать практически в прежнем количестве.

«Количество иностранных туристов, по крайней мере в Лудзе, не сократилось. Особенно приезжают литовцы и эстонцы. А вот свои земляки нас покинули», — признала Лига Кондрате.

По мнению представителей отрасли, изменить ситуацию помогут более активное информирование жителей о реальной ситуации с безопасностью и государственные кампании, которые покажут, что отдыхать в Латгале сейчас безопасно.

В начале лета туристический сезон в Латгале оказался под угрозой из-за регулярных сообщений системы экстренного оповещения о возможных нарушениях воздушного пространства. После этого многие туристы отменяли бронирования, опасаясь ехать в приграничный регион.

Туристический поток в Латгале постепенно восстанавливается, однако главным вызовом для отрасли остается возвращение самих жителей Латвии, которые пока путешествуют по региону заметно реже, чем иностранные гости.