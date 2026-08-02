Министерство благосостояния Латвии просит выделить из средств на непредвиденные расходы 5,85 млн евро, чтобы с августа по ноябрь обеспечить социальную составляющую хосписной помощи на дому для пациентов.

Если дополнительные средства не будут выделены, существует риск сокращения доступности хосписной помощи или даже ее приостановки для людей, находящихся на последнем этапе жизни.

В этом году на социальную составляющую хосписной помощи на дому уже предусмотрено 11,86 млн евро, однако фактический спрос оказался значительно выше ожидаемого. По расчетам министерства, общие расходы достигнут 17,72 млн евро.

Главная причина роста затрат — увеличение числа пациентов. Ожидается, что в 2026 году хосписную помощь на дому получат 3296 человек — на 39% больше, чем планировалось изначально. При этом общее количество дней оказания помощи вырастет примерно до 353 тысяч, что на 45% превышает первоначальный прогноз.

Социальная составляющая хосписной помощи включает уход за пациентом, предоставление технических средств реабилитации и психосоциальную поддержку. Получать такую помощь могут не только сами пациенты, но и их родственники, а также другие люди, участвующие в уходе. За медицинскую часть хосписной помощи отвечает Министерство здравоохранения.

Государство оплачивает социальную составляющую услуги из расчета не более 52,20 евро в день на одного пациента. В отдельных случаях, например во время кратковременного пребывания человека в больнице или учреждении социального ухода, финансирование составляет до 39,15 евро в день и предоставляется не более чем на 14 дней.