Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложения к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об иммиграции, предлагая сохранить возможность для иностранных инвесторов получать временный вид на жительство (ВНЖ) в обмен на вложения в альтернативные инвестиционные фонды и одновременно существенно увеличить их платежи в государственный бюджет.

В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что ВНЖ на срок до пяти лет сможет получить иностранец, который инвестирует на срок не менее семи лет 100 000 евро в фонд созданного государством управляющего альтернативными инвестиционными фондами или 150 000 евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии.

Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 000 евро. Таким образом, за пять лет один инвестор внесет в государственный бюджет в общей сложности 50 000 евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство.

В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского союза.

Кулбергс также указывает, что имеющаяся в его распоряжении информация свидетельствует о планах в ближайшие три-пять лет построить в Риге и ее окрестностях около 15 500 новых квартир. Стоимость строительства таких проектов оценивается примерно в 1,65 миллиарда евро, в то время как доходы застройщиков от продаж могут достичь примерно 2,4 миллиарда евро. Из этой суммы не менее 500 миллионов евро будет уплачено в виде налогов. По информации, предоставленной премьером, около 30% планируемых квартир предусмотрены в проектах с латвийским капиталом, 25% - в проектах с эстонским капиталом, а 45% - в проектах с капиталом других стран.

Премьер подсчитал, что в случае, если в рамках программы удастся привлечь 1000 инвесторов, за пять лет в бюджетную программу "Программа экономического развития" будет внесено 50 миллионов евро. Одновременно 82,5 миллиона евро будут инвестированы в новые проекты в сотрудничестве с государственным управляющим альтернативными инвестиционными фондами, а еще 52,5 миллиона евро будут вложены в соответствии с инвестиционными стратегиями частных фондов.

В письме Кулбергс также указывает, что если эти инвесторы после получения ВНЖ станут латвийскими налогоплательщиками, за пять лет это может обеспечить до 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет. По оценке премьера, при самом благоприятном сценарии 1000 инвесторов могли бы принести Латвии в общей сложности до 500 миллионов евро.