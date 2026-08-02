После закрытия пункта пропуска «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе часть водителей продолжает ждать возобновления работы КПП, а другие уже разворачиваются и ищут альтернативные маршруты. При этом власти по-прежнему не называют сроки устранения технических проблем.

Пункт пропуска «Патерниеки» на границе Латвии и Беларуси остается закрытым из-за технических неполадок в работе информационных систем. Несмотря на это, у КПП по-прежнему находятся десятки людей, рассчитывающих пересечь границу, сообщают общественные СМИ.

О закрытии вечером 31 июля сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Он уточнил, что причиной стали технические проблемы. Более подробной информации ни министр, ни Государственная пограничная охрана пока не предоставили.

Закрытие произошло всего через несколько дней после того, как Домбрава призвал жителей Латвии отказаться от поездок в Беларусь.

Сильнее всего ситуация затронула перевозчиков, которые не могут изменить маршрут.

Водитель из Юрмалы Хардийс рассказал, что везет в Минск медикаменты компании Grindeks и пересечь границу может только через «Патерниеки».

«Нас вообще никто не предупреждал. Мы приехали вчера, встали в очередь, а утром нам сказали, что граница закрыта. Но на сколько — никто не знает», — говорит он.

По его словам, из-за особенностей груза воспользоваться другими пунктами пропуска невозможно.

В такой же ситуации оказался водитель Войтех. Решение — ждать дальше или возвращаться — он оставляет за работодателем.

«Мы работники. Ждем. Немного еды есть. Думаю, до понедельника подождем, а потом, возможно, поедем домой», — рассказал он.

Еще одной проблемой стали условия ожидания. По словам дальнобойщиков, возле пункта пропуска практически отсутствует необходимая инфраструктура.

«Здесь нет ни туалетов, ни кафе, ни воды. Питьевая вода уже закончилась», — пожаловался водитель из Казахстана Павел.

Однако не все готовы отказаться от поездки.

Житель Прейли Алдис, который направляется в белорусский санаторий, говорит, что менять планы не собирается.

«Еду в санаторий. Всё уже оплачено. Там дешевле и качественнее. Это уже моя девятая поездка», — рассказал он.

Часть автомобилистов все же решила не ждать. Так, житель Огре Юрис сообщил, что отправится в Беларусь через Литву.

«Я думал, что всё решится за несколько часов, но сейчас никто не знает, сколько это продлится. Наверное, развернусь и поеду через Литву», — сказал он.

В субботу во второй половине дня очередь у КПП начала сокращаться: часть людей выбрала объездной маршрут через Литву, другие решили вернуться домой. Однако многие по-прежнему остаются у границы, надеясь, что пункт пропуска возобновит работу.

«Патерниеки» остается единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на латвийско-белорусской границе после закрытия КПП «Силене». Поэтому для части перевозчиков и путешественников альтернативных маршрутов фактически нет.

Пока власти не называют сроки открытия «Патерниеки», водителям остается либо ждать, либо искать другие пути пересечения границы.