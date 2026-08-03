Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии.

"Патерниеки" в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт "Индра", который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет.

В настоящее время проект решения правительства подан на согласование. В Кабинете министров его планируется рассмотреть в срочном порядке.

Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей Государственной пограничной охраны (ГПО) и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПО ресурсы в условиях кризиса.

Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов ГПО и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников.

Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач - полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны "зеленой" границы.

МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства.

В настоящее время для предотвращения незаконного пересечения латвийско-белорусской границы введен режим усиленной охраны. Однако пункт пересечения границы "Патерниеки" продолжает работу в условиях давления нелегальной миграции, что сохраняет возможность осуществления операций гибридной войны против Латвии, а также может использоваться как дополнительный инструмент для оказания давления, провокаций и разведывательной деятельности, указывает МВД.

Как сообщалось, на пограничном пункте "Патерниеки" наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно.

В ГПО сообщили, что причины сбоев неясны и неизвестны возможные сроки их устранения, поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве.

Из-за усиленного потока нелегальных мигрантов правительство Латвии до конца этого года продлило режим усиленной охраны границы в приграничных регионах с Беларусью. Режим усиленной охраны действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.