Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Cутки на нейтральной полосе»: люди, застрявшие на латвийско-белорусской границе, рассказали о проблемах 4 1085

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: КПП Патерниеки
ФОТО: LETA

На пункте пограничного контроля «Патерниеки» сохраняются проблемы с пересечением границы из-за технического сбоя в работе информационных систем.

В пятницу, 31 июля, министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил о закрытии латвийско-белорусской границы. По данным пограничной службы, проведение контроля временно из-за технических причин невозможно, и рекомендовала выбирать другие пункты пропуска, расположенные на территории Литвы.

Между тем на фоне технического сбоя в работе информационных систем на пункте пограничного контроля «Патерниеки» латвийцы, оказавшиеся в ожидании пересечения границы, сообщают о длительной задержке.

Один из ожидающих, Сергей Шпак, написал в социальных сетях, что скоро уже сутки находится на нейтральной территории между Беларусью и Латвией.

«Через час исполнится 24 часа, как мы фактически стали заложниками ситуации на нейтральной полосе между Беларусью и Латвией», — написал мужчина.

По словам автора поста, сотрудник пограничной службы сообщил ожидающим, что вопрос въезда в Латвию решается, однако за прошедшее время ситуация, по его мнению, не изменилась.

«Здесь находятся не только взрослые. Здесь родители с маленькими детьми. Люди уже почти сутки вынуждены ждать между двумя границами, не понимая, когда и каким образом закончится эта ситуация», — говорится в его сообщении.

По словам очевидца, что за время ожидания никто не организовал обеспечение людей водой и питанием, а также не предоставил подробной информации о дальнейших действиях.

«Когда рядом находятся маленькие дети, этих слов уже недостаточно», — написал Шпак, призвав распространить информацию о ситуации.

В комментариях другие пользователи также сообщают о проблемах с заранее приобретёнными местами в электронной очереди в пункте «Патерниеки» и спрашивают, будут ли возвращены деньги тем, кто оплатил пересечение границы заранее.

Некоторые участники обсуждения советуют выбирать альтернативный маршрут через Литву.

×
Читайте нас также:
#граница #Латвия #социальные сети #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
2
0
2

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: мусоровоз
Изображение к статье: Самолет НАТО Иконка видео
Изображение к статье: сельский пейзаж
Изображение к статье: деревянный дом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Tavi draugi
Политика
Изображение к статье: Чернослив
Люблю!
Изображение к статье: Подросток с телефоном
Техно
Изображение к статье: Беженцы в Сеуте
В мире
Изображение к статье: Посылки DHL
ЧП и криминал
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Tavi draugi
Политика
Изображение к статье: Чернослив
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео