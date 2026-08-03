На пункте пограничного контроля «Патерниеки» сохраняются проблемы с пересечением границы из-за технического сбоя в работе информационных систем.

В пятницу, 31 июля, министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил о закрытии латвийско-белорусской границы. По данным пограничной службы, проведение контроля временно из-за технических причин невозможно, и рекомендовала выбирать другие пункты пропуска, расположенные на территории Литвы.

Между тем на фоне технического сбоя в работе информационных систем на пункте пограничного контроля «Патерниеки» латвийцы, оказавшиеся в ожидании пересечения границы, сообщают о длительной задержке.

Один из ожидающих, Сергей Шпак, написал в социальных сетях, что скоро уже сутки находится на нейтральной территории между Беларусью и Латвией.

«Через час исполнится 24 часа, как мы фактически стали заложниками ситуации на нейтральной полосе между Беларусью и Латвией», — написал мужчина.

По словам автора поста, сотрудник пограничной службы сообщил ожидающим, что вопрос въезда в Латвию решается, однако за прошедшее время ситуация, по его мнению, не изменилась.

«Здесь находятся не только взрослые. Здесь родители с маленькими детьми. Люди уже почти сутки вынуждены ждать между двумя границами, не понимая, когда и каким образом закончится эта ситуация», — говорится в его сообщении.

По словам очевидца, что за время ожидания никто не организовал обеспечение людей водой и питанием, а также не предоставил подробной информации о дальнейших действиях.

«Когда рядом находятся маленькие дети, этих слов уже недостаточно», — написал Шпак, призвав распространить информацию о ситуации.

В комментариях другие пользователи также сообщают о проблемах с заранее приобретёнными местами в электронной очереди в пункте «Патерниеки» и спрашивают, будут ли возвращены деньги тем, кто оплатил пересечение границы заранее.

Некоторые участники обсуждения советуют выбирать альтернативный маршрут через Литву.