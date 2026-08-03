Министерство сообщения намерено обратиться в Еврокомиссию с просьбой сделать исключения из требований к развитию сети TEN-T. Причина — нехватка финансирования, из-за которой выполнить все обязательства по модернизации Via Baltica к 2030 году не удастся.

Министерство сообщения планирует обратиться в Европейскую комиссию с просьбой разрешить Латвии отступить от части требований, предусмотренных для международной автомагистрали Via Baltica и других участков основной сети TEN-T, пишет Nra.lv.

Необходимость такого шага в министерстве объясняют тем, что выполнить все требования европейского регламента к установленному сроку — до конца 2030 года — не позволяет нехватка финансирования и ограниченные сроки реализации проектов.

Via Baltica является частью основной сети Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), которая соединяет страны Балтии с остальной Европой. Для таких дорог ЕС устанавливает повышенные требования к безопасности, пропускной способности и качеству инфраструктуры.

Несмотря на это, значительная часть латвийского участка Via Baltica по-прежнему имеет по одной полосе движения в каждом направлении, хотя по дороге ежедневно проходит интенсивный поток легкового и грузового транспорта.

В последние годы именно на Via Baltica неоднократно происходили тяжелые дорожно-транспортные происшествия, в том числе лобовые столкновения с погибшими. Хотя причины каждой аварии различаются, вопрос соответствия существующей инфраструктуры современным транспортным потокам остается одним из ключевых.

В Министерстве сообщения отмечают, что развитие участков Via Baltica остается приоритетом, однако европейское законодательство предусматривает возможность получения исключений в отдельных случаях.

В частности, запросить отступление можно, если интенсивность движения на участке не превышает 10 тысяч автомобилей в сутки.

Именно такую возможность Латвия намерена использовать для северной части Via Baltica в направлении эстонской границы, а также для некоторых других участков основной сети TEN-T.

Если Еврокомиссия одобрит запрос, это позволит стране официально перенести выполнение части инфраструктурных требований без нарушения европейского законодательства.