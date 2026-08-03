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Почему в двух реках Латвии массово погибла рыба? Названа неожиданная причина 0 831

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Массовая гибель рыбы

Иллюстративное фото. ChatGPT.

Причиной массовой гибели рыбы в реках Стенде и Ирбе стал критически низкий уровень растворенного кислорода в воде, вызванный последствиями сильных дождей. К такому выводу пришла Государственная служба окружающей среды (VVD).

После получения сообщений о погибшей рыбе специалисты VVD оперативно обследовали реки Стенде, Ринда и Ирбе, а также провели экспресс-анализ качества воды.

Как сообщила представитель службы Айя Ялинска, результаты исследований показали, что причиной гибели рыбы стал критически низкий уровень растворенного кислорода, возникший в результате естественных природных процессов после интенсивных осадков.

После сильных дождей на затопленных лугах активно разлагаются органические вещества. Во время этого процесса расходуется большое количество кислорода. Попадая затем в реки, такая вода резко снижает концентрацию растворенного кислорода, создавая для рыбы неблагоприятные, а местами и критические условия.

В ходе экспресс-исследований специалисты измерили электропроводность воды, уровень pH, температуру и концентрацию растворенного кислорода.

Результаты показали, что в реке Стенде содержание растворенного кислорода составляло всего от 0,072 до 0,076 мг/л, а в реке Ирбе — от 0,039 до 0,047 мг/л. Для сравнения, в реке Ринда этот показатель достигал 5,87 мг/л, что не представляет угрозы для водных обитателей.

При этом показатели кислотности (pH) и электропроводности воды в реке Стенде соответствовали естественным значениям, а каких-либо существенных отклонений, свидетельствующих о загрязнении, выявлено не было. Это подтверждает, что массовая гибель рыбы связана не с выбросом загрязняющих веществ, а с природными процессами, возникшими после проливных дождей.

Государственная служба окружающей среды продолжит мониторинг качества воды в реках Стенде и Ирбе в ближайшие дни, чтобы оценить, восстанавливается ли уровень растворенного кислорода до естественных значений.

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#Латвия #экология #рыбы #реки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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