В начале этого года самая большая доля детей в общей численности населения была в краях, расположенных вблизи Риги, а самая маленькая - в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Среди краев самая большая доля детей была в Марупском крае - 29,2%, Адажском крае - 24,8% и Кекавском крае - 24,4%. В населении столицы доля детей составила 17%. Самая низкая доля детей была в Латгальском регионе - 15,5%, в том числе в Краславском крае - 12,1%, в Аугшдаугавском крае - 13,1%, в Лудзенском крае - 13,9%. С прошлого года число детей в Латвии уменьшилось на 9200, или на 2,7%.

В начале этого года в Латвии проживало 334 000 детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения.

В начале 2025/2026 учебного года программы дошкольного образования осваивали 86,3 тыс. детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях уменьшилось на 4,5%.

Программы основной школы осваивали 183,7 тыс. школьников, а программы средней школы - 40,6 тыс.

В 2025 году основную школу окончили 20,3 тыс. детей, из них 60,1% решили продолжить обучение в средней школе, а 33,3% - в профессиональных учебных заведениях. Среднюю школу окончили 11,9 тыс. детей, в том числе 56,2% начали обучение в вузах и колледжах, 2,4% - в профессиональных учебных заведениях, а 41,4% не продолжили обучение.

В прошлом году 88,2% молодых людей оценивали состояние своего здоровья как хорошее или очень хорошее, 9,6% - как среднее, а 2,2% - как плохое или очень плохое. 7,9% молодых людей отметили, что из-за проблем со здоровьем у них существуют ограничения в повседневной жизни. 5,1% молодых людей указали, что у них имеются сложности со зрением, а 4,8% испытывают трудности с длительной концентрацией или запоминанием.

Данные опроса ЦСУ свидетельствуют, что в последние годы все больше молодых людей обращаются за медицинской помощью. В 2025 году 74,5% молодых людей отметили, что за последние 12 месяцев хотя бы раз обращались к семейному врачу - это на 13,2 процентных пункта больше, чем во время предыдущего опроса в 2022 году (61,3%). К другим специалистам хотя бы раз обращались 45,8% молодых людей (в 2022 году - 27,5%), а к стоматологам, ортодонтам и гигиенистам - 62,5% молодых людей (в 2022 году - 58,4%).

В 2025 году инвалидность была присвоена 10 005 детям в возрасте до 17 лет - это на 14,4% больше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 8746 детей с инвалидностью. 1301 ребенку инвалидность была присвоена впервые (в 2021 году - 969), в том числе чаще всего в связи с психическими и поведенческими расстройствами (746 детей в 2025 году и 369 детей в 2021 году).

19,4%, или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, в 2024 году получал зарплату, свидетельствуют данные Службы государственных доходов. Самая большая доля детей, получавших зарплату, была в Латгале (21,9%) и Курземе (20,5%), а самая маленькая - в Риге (7,3%). Среди 13-летних детей средний срок трудового договора составлял 17 дней, среди 17-летних - 53 дня. В организованных Государственным агентством занятости программах летней занятости в прошлом году участвовали 11 127 детей (на 6,9% больше, чем годом ранее), из них 55,9% девочек и 44,1% мальчиков.