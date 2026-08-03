После визита в Елгавскую городскую больницу сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Европейской прокуратуры (EPPO), связанного с расследованием двух государственных закупок, медицинское учреждение приняло на работу нового инженера по медицинскому оборудованию. Об этом в понедельник сообщил журналистам мэр Елгавы Мартиньш Дагис.

Он подчеркнул, что и самоуправление, и руководство больницы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это потребуется.

«Сегодня утром я обсуждал эту ситуацию с новым председателем правления больницы. Она сообщила, что в учреждение уже принят новый инженер по медицинскому оборудованию. Поэтому, по ее мнению, подобных проблем в дальнейшем удастся избежать», — сказал Дагис.

При этом мэр отказался комментировать, связан ли приход нового специалиста с увольнением прежнего сотрудника на фоне расследования KNAB и EPPO или же причины были иными.

Как уже сообщалось, в конце июля KNAB и Европейская прокуратура провели обыски в Баускской и Елгавской городских больницах. В распространенном KNAB заявлении EPPO говорится, что следственные действия, включая обыски, проводились в рамках уголовного процесса, который Европейская прокуратура начала весной 2026 года после получения информации от KNAB.

Расследование касается возможного мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления служебным положением при проведении двух государственных закупок в латвийских больницах. По версии следствия, предполагаемые преступления могли нанести ущерб как государственному бюджету Латвии, так и финансовым интересам Европейского союза.

Речь идет о двух закупках стоимостью 491 500 евро и 165 500 евро, общая сумма которых составляет 657 000 евро. В EPPO подчеркнули, что это лишь одно из нескольких уголовных дел, которые Европейская прокуратура и KNAB расследуют в связи с возможными нарушениями в сфере государственных закупок в латвийских медицинских учреждениях.

По данным следствия, предприниматель еще до объявления конкурса мог договориться с одним из членов закупочной комиссии больницы о влиянии на ход процедуры, чтобы обеспечить победу заранее определенной компании.

Согласно имеющимся доказательствам, техническая спецификация закупки и другие требования, предположительно, были составлены таким образом, чтобы соответствовать интересам конкретного претендента. Это создало ему необоснованные преимущества и позволило получить право на поставку оборудования, предусмотренного проектом.

В Европейской прокуратуре считают, что подобные действия могли быть совершены путем злоупотребления служебным положением и введения в заблуждение относительно объективности закупочной процедуры, что нанесло ущерб финансовым интересам Европейского союза.

Напомним также, что 21 мая KNAB провел следственные действия в рамках трех уголовных процессов, связанных с возможным незаконным сговором должностных лиц Видземской больницы, Травматолого-ортопедической больницы (TOS) и Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня (PSKUS) с определенными поставщиками с целью обеспечить победу этих компаний в четырех государственных закупках.

По версии следствия, для этого технические требования закупок могли быть специально адаптированы под продукцию конкретных поставщиков медицинских товаров. Общая стоимость контрактов, на которые предположительно повлияли незаконные действия, составляет не менее 3 679 964 евро, профинансированных за счет средств государственного бюджета Латвии и Европейского союза.

В рамках этих уголовных процессов обыски были проведены более чем по 17 адресам в разных регионах Латвии, в том числе в Видземской больнице, Травматолого-ортопедической больнице и больнице имени Страдыня.

Тогда сообщалось, что статус лиц, имеющих право на защиту, получили четыре фигуранта — две государственные должностные лица и два представителя коммерческих компаний. Ни к одному из них не была применена мера пресечения, связанная с лишением свободы, сообщили в KNAB.

Уголовные процессы, связанные с закупками Видземской больницы и TOS, Европейская прокуратура начала после того, как KNAB передал собранные материалы в прокуратуру для оценки в соответствии с требованиями законодательства ЕС. После возбуждения дел EPPO поручила дальнейшее расследование KNAB.

Дело, связанное с Видземской больницей, Европейская прокуратура возбудила 30 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов.

Расследование, касающееся Травматолого-ортопедической больницы, было начато 8 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений.

Третье уголовное дело касается возможных нарушений в Клинической университетской больнице имени Паула Страдыня. Оно было возбуждено KNAB 9 апреля по подозрению в требовании и получении незаконной выгоды — оплаченной учебной поездки — сотрудником учреждения, который не является государственным должностным лицом.

Как ранее сообщала программа Латвийского телевидения de facto, в уголовных делах, касающихся Видземской больницы и Травматолого-ортопедической больницы, фигурирует один и тот же поставщик — компания Arbor Medical korporācija. В то же время руководитель компании Даце Ратфелдере отрицала, что расследуемые дела связаны с деятельностью предприятия.